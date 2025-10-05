دەسکریا وە یەکەمین هەڵوژاردن پەرلەمانی دویای رمیان رژیم ئەسەد لە سوریا

شەفەق نيوز- دیمەشق

بنکەیل هەڵوژاردن لە پارێزگایەیل سوریا، لە ساعەت نۆی شەوەکی ئمڕوو دەرەیلیان لەنوای دەسەیل هەڵوژاردن واز کردن تا دەنگ بیەن، لە یەکەمین دەنگدان ئەرا هەڵوژاردن ئەندامەیل ئەنجومەن گەل سوریا دویای رمیان رژیم بەشار ئەسەد.

ئاژانس خەوەری عەرەبی سوری (سانا) وت: هەڵوژاردن لەناو بڵاوبوین ئەندامەیل ئاسایش ناوخوەیی وەڕیەو چوود، و شمارەیگ لە نویەنەرەیل کلکریاگەیل دیبلۆماسی و باڵیۆزەیل دەوڵەتەیل رەسینە بنکەی کتاوخانەی نیشتمانی لە دیمەشق ئەرا ئاگاداربوین لە شیوەی وەڕیەوچگن هەڵوژاردن.

وەگورەی ئاژانسەگە، ئەندامەیل دەسەیل کاغەز بەڵگەیی خوەیان مەوقەی رەسینیان ئەرا بنکەیل نشان دەن، و کاغەزیگ وە موهر فەرمی وەرگرن ئیجا چنە ناو ئەرا دەنگدان، و کاغەزیان خەنە ناو سندووقەیل.

"سانا" دیاری کرد کە دەنگدانەگە لەناو بنکەیل بازنەیل هەڵوژاردن دیاریکریای لە فرەی پارێزگایەیل وەلایەن دەسەی باڵای هەڵوژاردن ئەنجومەن گەل وەڕیەو چوود، وە مەرجیگ لە بەشیگ لە ناوچەیل پارێزگای ریقە و کەسەکە مەوقەیگ دویای ئەوە ئەرا دەنگدان دیاری بکریەێد، و ئەو کورسەیل لەو بازنەیل دوو پارێزگاگە مینن، بیجگە گشت بازنەیل پارێزگای سوەیدا، تا ئەوەنە رەوشەیل گونجیاگ پەیا بوون. 210 ئەندامە، وە داوەزیان 250 ئەندام لە ئەنجومەن وەرین، و کەنگدا٣تا ساعەت دوانەی نیمەڕو وەردەوامە.

دویای بەسانن سندووقەیل، دەسکریەێد وە جیاوەکردن دەنگەیل، کە ئەنجامەیل وەڕاستەخۆ لەبان میدیایەیل راگەیانن بڵاو کریەن، و دویای ئەوە خریەێدە لای دەسەی تانەدان ئەرا نووڕستن لە گلەیی و رەخنە و ناڕەزاییەیل لەلایەن ئەندامەیل دەسەیل دەنگدەر لەبان میکانیزم دەنگدان یا جیاوەکردن.

وەگورەی قسەکەر دەسەی باڵای هەڵوژاردن، ئەنجامەی کۆتاێێ لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی بەرزی لە رووژە دووشەممەی یا سێشەممە ئاشکرا کریەێد.

شمارەی کاندیدەیل رەسێدە 1578 کەس، 14 لە سەدی ژنە.