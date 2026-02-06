دەسکریا وە دانوسەنین ناوەین واشینتۆن و تەهران لەبان پرس ئەتۆمی

شەفەق نيوز- مەسقەت

وەزارەت دەیشت ئیران، ئمڕوو جمعە، دەسکردن وە گەی یەکەم دانوسەنین ئەتۆمی ناوەین ئیران و ئەمریکا لە مەسقەت راگەیان.

وەگورەی میدیایەیل راگەیانن، عەباس عراقچی سەرۆک شاند ئیران وەزیر دەیشت، وەرجە دەسکردن وە دانوسەنین وەگەرد بەدر بوسەعیدی هاوتای عومانیی قسیە کرد.

لەلای خوەییش، وەزارەت دەیشت ئیران وت: عراقچی ئەرا وەزیر دەیشت عومان نووڕین و پێشنیارەیل و داواکاریەیل ئیران لە چوارچیوەی دانوسەنین وەرد ئەمریکا ئەرا وەزیر دەیشت عومان دیاری کرد.

لە وەختیگیش لیوا ئەحمەد وەحیدی جیگر فەرماندەی سوپای پاسداران ئیران وت: دانوسەنین تەنیا لەبان پرس ئەتۆمییە.

وەرانەور ئەوە، رووژنامەی "ووڵ ستريت جوڕناڵ" وت: فەرماندەی فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکا ئەوەسا دەێدە لوو دانوسەنین لە مەسقەت.

جی باسە کە مارکۆ رۆبیۆ وەزیر دەیشت ئەمریکا، رووژ چوارشەممەی گوزەشتە وت: واشینتۆن خوازێد دانوسەنین بەرنامەی ئەتۆمی ئیران و مووشەکەیل بالیستیی و پشتگیریکردن گرووپەیل چەکدار لە ناوچەگە بگرێدەو، بیجگە رەفتارەیلی وەگەرد گەل خوەی.