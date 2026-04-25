دەسکردن وە یەکەم هەڵوژاردنەیل شارەوانی لە 20 ساڵەو لە غەزە و زیفە

شەفەق ئمڕوو شەممە، لە دێر بەلەح لە ناوڕاس کەرت غەزە و شار بیرە لە دیم خوەراوا (زیفە غەربیە)، یەکەم هەڵەژاردنەیل شارەوانی ناوخۆیی دەسوەپی کرد دۊای وساننیگ کە نزیکەی 20 ساڵ وەردەوام بوی، لەناو رویکردن هەزاران فەلەستینی ئەرا ناوەندەیل دەنگداین.

وەپای دەسەی هەڵوژاردنەیل فەلەستینی، ناوەندەیل دەنگداین واز کریان لە وەرانوەر نزیکەی یەک ملیۆن و 30 هەزار دەنگدەر ئەرا هەڵوژاردن نوێنەرەیلیان لە 183 دەسەی ناوخۆیی، لەڕی 491 ناوەند کە 1922 وێستگەی دەنگداین لەخوەی گرێد، وە مەرجیگ پرۆسەگە وەردەوام بوود تا سەعات هەفت ئیوارە وە وەخت ناوخۆیی.

لە دێر بەلەح، تەرخانکردن 12 ناوەند ئەرا دەنگداین جیوەجی کریا کە بەشەو کریانە نزیک شوینەیل نیشتەجیبوین ئەرا ئاسانکردن بەشداریکردن، لەناو ململانێی چوار لیست هەڵوژاردن کە هەر یەکیگیان 15 کاندید دیرێد، لەناویانیش ژنەیل هەن، لە وەختیگ هەژمار ئەو کەسەیلە کە ماف دەنگداین دیرن لەورا مەزەنە کریەێد وە نزیکەی 70 هەزار دەنگدەر.

هەڵوژاردنەگە 90 ئەنجومەن شارەوانی لەخوەی گرێد کە 321 لیست ململانێ لەبانیان کەن کە 3773 کاندید لەخوەی گرێد، وەگەرد 93 ئەنجومەن ئاوایی کە 1358 کاندید رکابەری لەبان کورسییەیلیان کەن.

ئی هەڵزژاردنە هەژمار کریەێد وە یەکەمین لە ساڵ 2006ەو، لە سای رەوشەیلیگ ئاڵووز کە کەرت غەزە وەخوەی دیەی، لەلیان ویرانکردن باڵەخانەی شارەوانی دێر بەلەح لە پەلاماریگ ئیسرائیلی لە کۆتایی ساڵ 2024، کە بویە مدوو گیانلەدەسداین سەرۆک شارەوانی و شمارەیگ لە ئەندامەیلی.

هەڵوژاردن وەپای یاسای 2025 وە هەردگ سیستەم نوێنەرایەتی ریژەیی ئەرا ئەنجومەنەیل شارەوانی وەڕیەو چوود، و فرەگەی ئەرا ئەنجومەنەیل ئاواییە، لە وەختیگ پرۆسەی جیاوەکردن لەناو ناوەندەیل دەنگداین وە ئامادەبوین چەودیارەیل و بریکارەیل لیستەیل جیوەجی کریەێد. بڕیارە دەسەی هەڵوژاردنەیل فەلەستینی ریژەیل بەشداریکردن وە شیوەیگ دیاریکریای راگەیەنێد، وە مەرجیگ ئەنجامە کۆتاییەیل لە رووژ یەکشەممە دەرچن، وەگەرد دروسکردن دەرفەت تانەداین لەلیان لە ماوەی یەک هەفتە لە راگەیاننیان.