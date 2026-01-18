دەسکردن وە دەوام فەرمی لە مەکتەوەیل ئیران دویای هەفتەیگ لە بەسیان
شەفەق نیوزـ تەهران
ئاژانس خەوەری خوەنەواەیل ئیران، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان مەکتەوەیل لە سەانسەر وڵات دەرەیلیان وازکردن ، یەیش دویای هەفتەیگ لە بەسیان.
ئاژانسەگە دیاریکرد: ئـەو مەوکتەوەل تەهران و شارەیل ترەک کە لە ١٠ی کانوون دویەم بەسیان، لە ١٨ی هەمان مانگ دەس وە دەوام ئاسایی خوەیان کەن."
دەسوەپیکردن دەوام لەوەختیگە وڵاتەگە تەقەلای گلەوداین سەقامگیری دەێد دویای چەن هەفتەیگ لە خوەنیشاندان، کە سەرەتا وە مدوو داوەزیان نرخ پویل و گرانی نرخ دەسوەپیکرد دویای تونوتیژی لەلیکەفت.
هاوکات وەرد دوارەبوین هەڕەشەیل ئەمریکا ئەرا دەسوەردان، ئیران پەنابردە چەن ریکارەیل نایاسایی جویر بڕانن کڕ ئینتەرنێت و وسانن پرۆسەی خوەنەواری.