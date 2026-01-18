‏دەسکردن وە دەوام فەرمی لە مەکتەوەیل ئیران دویای هەفتەیگ لە بەسیان

‏دەسکردن وە دەوام فەرمی لە مەکتەوەیل ئیران دویای هەفتەیگ لە بەسیان
2026-01-18T06:32:14+00:00

‏شەفەق نیوزـ تەهران

‏ئاژانس خەوەری خوەنەواەیل ئیران، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان مەکتەوەیل لە سەانسەر وڵات دەرەیلیان وازکردن ، یەیش دویای هەفتەیگ لە بەسیان.

‏ئاژانسەگە دیاریکرد: ئـەو مەوکتەوەل تەهران و شارەیل ترەک کە لە   ١٠ی کانوون دویەم بەسیان، لە ١٨ی هەمان مانگ دەس وە دەوام ئاسایی خوەیان کەن."

‏دەسوەپیکردن دەوام لەوەختیگە  وڵاتەگە تەقەلای گلەوداین سەقامگیری دەێد  دویای چەن هەفتەیگ لە خوەنیشاندان، کە سەرەتا وە مدوو داوەزیان نرخ پویل و گرانی نرخ دەسوەپیکرد دویای تونوتیژی لەلیکەفت.

‏هاوکات وەرد دوارەبوین هەڕەشەیل ئەمریکا ئەرا دەسوەردان، ئیران پەنابردە چەن ریکارەیل نایاسایی جویر بڕانن کڕ ئینتەرنێت و وسانن پرۆسەی خوەنەواری.

‏ 

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon