‏دەسکردن وە دەوام فەرمی لە مەکتەوەیل ئیران دویای هەفتەیگ لە بەسیان

‏شەفەق نیوزـ تەهران

‏ئاژانس خەوەری خوەنەواەیل ئیران، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان مەکتەوەیل لە سەانسەر وڵات دەرەیلیان وازکردن ، یەیش دویای هەفتەیگ لە بەسیان.

‏ئاژانسەگە دیاریکرد: ئـەو مەوکتەوەل تەهران و شارەیل ترەک کە لە ١٠ی کانوون دویەم بەسیان، لە ١٨ی هەمان مانگ دەس وە دەوام ئاسایی خوەیان کەن."

‏دەسوەپیکردن دەوام لەوەختیگە وڵاتەگە تەقەلای گلەوداین سەقامگیری دەێد دویای چەن هەفتەیگ لە خوەنیشاندان، کە سەرەتا وە مدوو داوەزیان نرخ پویل و گرانی نرخ دەسوەپیکرد دویای تونوتیژی لەلیکەفت.

‏هاوکات وەرد دوارەبوین هەڕەشەیل ئەمریکا ئەرا دەسوەردان، ئیران پەنابردە چەن ریکارەیل نایاسایی جویر بڕانن کڕ ئینتەرنێت و وسانن پرۆسەی خوەنەواری.

