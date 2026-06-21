دەسکردن وە دیدارەیل ئەمریکی - ئیرانی لە سویسرا.. لوبنان چوودە پیشەنگی باوەتەیل دانوسەنین

شەفەق نیوز - جنێڤ

میدیایەیل راگەیانن ئیرانی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردان لە دەسکردن دیدارەیل دووانی و سێیانی لە هاوینەهەوار بۆرگنشتاک سویسری، دۊای رەسین شاندەیل ئەمریکی و ئیرانی و پاکستانی ئەرا بەشداریکردن لە خولیگ نوو لە گفتوگۆیل پەیوەندیدار وە یاداشت لەیەکفامستن دۊایی لەناوەین واشنتۆن و تاران.

میدیایەیل راگەیانن وتن کە دانیشتن فەرمی یەکەم ئەرا دانوسەنین لە سەعات 2:30 دۊای نیمەڕوو (وە وەخت بەغداد) ساز کریەێد، کە دۆسیەی جیوەجیکردن بڕگەی یەکەم لە یاداشت لەیەکفامستن چوودە پیشەنگی خشتەی کارەیل، و تایبەت ئەوەگ پەیوەندی وە وسانن جەنگ و پەرەسەنینەیل لە لوبنان دیرێد.

وەپای زانیارییە بڵاوکریاگەیل، شاندە بەشدارەیل دەس کردنەسە زنجیرەیگ گردەوبوین ئامادەکاری وەرجە دەسکردن وە دانیشتن فەرمی، لەناو تەقەلایەیل ئەرا شۊنگیری میکانیزمەیل جیوەجیکردن بڕگەیل لەیەکفامستن راگەیانریاگ لەناوەین هەردوگ لایەن ئەمریکی و ئیرانی.

سازکردن دانوسەنین هاوەختە وەگەرد رەوشیگ لە ئارامی وریایانە لەبان فرەی بەرەیل لوبنانی، لە سای چەوەڕیکردن ئەنجامەیل ئەو گفتوگۆیلە کە پەیوەندیدارن وە دۆسیەی وسانن تەقەکردن و میکانیزمەیل چەسپاننی لە ماوەی ئایندە.