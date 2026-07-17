دەسەڵاتەیل بەریتانی پیاویگ توومەتبار کەن وە سیخوڕیکردن ئەرا ئیران

شەفەق نیوز - لەندەن

پولیس بەریتانی، ئمڕوو جمعە، توومەتبارکردن پیاویگ راگەیان کە تەمەنی رەسێدە 39 ساڵ وە گومان سیخوڕیکردنی ئەرا لایەنەیل پەیوەندیدار وە ئیران.

وەپای ئەوەگ ئاژانس خەوەری رۆیتەرز باس لەلی کرد، ئی دەسگیرکردنە لەناوەین زیایەوبۊن رخدارەیل لە چالاکییەیل ئیرانی لەبان خاکەیل بەریتانی تیەێد.

جی باسە کە توومەتەیل هاوشیوە وە سێ هاووڵاتی ئیرانی کریا لە ئایار/مەی گوزەشتە، وە گومان سیخوڕیکردنیان ئەرا دەزگایەیل هەواڵگری ئیرانی لە ماوەی ناوەین ئاب/ئۆگست 2024 تا شوبات/فێبریوەری 2025.

و وەپای بەیاننامەی پولیس بەریتانی ئەرا دژە تیرۆر، مستەفا سەبەهوەند و فەرهاد جەوادی مەنش و شاپوور قەڵا عەلی خانی نووری، توومەتبارن وە بەشداریکردن لە چالاکییەیل کە دەسمیەتی دەزگایگ هەواڵگری بیگانە دانە، و پولیس دیاری کرد کە وڵات پەیوەندیدار کۆمار ئیسلامی ئیرانییە.