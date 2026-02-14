‏دەسەڵات دادوەریی ئیران شمارەیگ چالاکوان ئازاد کرد کە وە مدوو "هەڵوێست نەپووڕیاگ" دەسگیرکریانە

‏شەفەق نیوز - تاران

‏دەسەڵات دادوەریی ئیران، ئمڕوو شەممە، ئازادکردن شمارەیگ چالاکوانی سیاسی راگەیان کە هەفتەی گوزەشتە دەسگیرکراوێن، ئەوەیش وە کەفالەت مەرجدار و دویای تەواوبوین لێکۆڵینەوە سەرەتاییەیل.

‏لە راپۆرتیگ دەسەڵات دادوەری هاتگە، ئەو کەسەیلە وەبان "هەڵوێست نەپووڕیاگ کە وەلایەن دوژمنەیل دەوڵەت پیشوازی لەلی کریاوێد" دەسگیرکریاوێن.

‏راپۆرتەگە ئاشکرایکرد، وە شیوەی وەختانە وە کەفالەت ئازادکردنیان تا وەخت تەواوبوین رێکارەیل دادگایکردن، لەدویای ئاگادارکردنیان لەبان سروشت توومەت و رێکارەیل کە وەرانوەریان گیرێدەوەر.

‏دیاریکرد، سزای دادوەری وەبان شمارەیگ دەسگیرکریاگەیل ترەک چەسیا کە لە گوزەشتە سزای کۆتایی ئەرایان دەرکریاوێد، دووپاتکرد ئەو کەسەیلە ئیرنگە لە ماوەی سزایەیلیان لە زیندان وەسەربەن.

