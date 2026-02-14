دەسەڵات دادوەریی ئیران شمارەیگ چالاکوان ئازاد کرد کە وە مدوو "هەڵوێست نەپووڕیاگ" دەسگیرکریانە
شەفەق نیوز - تاران
دەسەڵات دادوەریی ئیران، ئمڕوو شەممە، ئازادکردن شمارەیگ چالاکوانی سیاسی راگەیان کە هەفتەی گوزەشتە دەسگیرکراوێن، ئەوەیش وە کەفالەت مەرجدار و دویای تەواوبوین لێکۆڵینەوە سەرەتاییەیل.
لە راپۆرتیگ دەسەڵات دادوەری هاتگە، ئەو کەسەیلە وەبان "هەڵوێست نەپووڕیاگ کە وەلایەن دوژمنەیل دەوڵەت پیشوازی لەلی کریاوێد" دەسگیرکریاوێن.
راپۆرتەگە ئاشکرایکرد، وە شیوەی وەختانە وە کەفالەت ئازادکردنیان تا وەخت تەواوبوین رێکارەیل دادگایکردن، لەدویای ئاگادارکردنیان لەبان سروشت توومەت و رێکارەیل کە وەرانوەریان گیرێدەوەر.
دیاریکرد، سزای دادوەری وەبان شمارەیگ دەسگیرکریاگەیل ترەک چەسیا کە لە گوزەشتە سزای کۆتایی ئەرایان دەرکریاوێد، دووپاتکرد ئەو کەسەیلە ئیرنگە لە ماوەی سزایەیلیان لە زیندان وەسەربەن.