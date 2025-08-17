دەسڵاتدارەیل تورکیا 5 ئاوای وەممدوو هیزگردن ئاگر دارسانەیل چووڵەوکەێد

شەفەق نیوز ــ ئەنقەرە

دەسڵاتدارەیل تورکیا، ئمڕوو یەکشەممە، بڕیاردا دانشتگەیل پەنج ئاوای لە نیمچە دورگەی غلیبولی خوەرئاوای وڵاتەگە دەربچنئەرا تەنگ ئەلدەردنیل، وە مدوو کۆنترۆل نەکریان ئاگر دارسانیل کە ناوچەگە گردیەسەو.

دویەشەو شەممە، ئاگر لە پارێزگای تشاناکاڵی باکور خوەرئاوای وڵاتەگە هیزگرد، وە مدوو خێرایی وا زوی وەبان تەپەیل لغلیبولی بڵاوەوبوی.

پارێزگار تشاناکالی، عمەر ترامان لە پۆستیگ لەبان "ئێکس" وت "251 هاوڵاتی لەپەنج ئاوای چوڵکریانە جویر رێکار خوەپارێزی، ئەرا شوین بیوەیگ بریانە".