دەسناین وەبان مووشەکەیلیگ لە بوکەمال ئەرا قاچاخکردن وەرەو عراق ئامادە کریانە
شەفەق نيوز- دیمەشق
وەزارەت ناوخۆی سوریا، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان کە دەسنریا وەبان بڕیگ مووشەک دژوە فڕۆکە لە شار بوکەمال لە دەیشتایی دیرەزۆر خوەرھەڵات، دیاری کرد کە ئەو مووشەکەیلە ئامادە کریانە ئەرا قاچاخکردن وەرەو عراق.
وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ وت: وەڕیەوبەرایەتی ئاسایش لە بوکەمال زانیاری وەرگردن لەبان شاردنەوەی مووشەک دژوە فڕۆکە لەناو ماڵیگ، تا وەرەو دەیشت خاک سوریا قاچاخ بکریەێد.
وتیش: هیزیگ ئەمنی چگە ناو ماڵەگە و دەسنریا وەبان مووشەکەیل (سام-7)".
دیاری کرد کە و لایەنەیل پەیوەندیدار دەسکردن وە لێکۆڵینەوە ئەرا ئاشکراکردن گشت ئەو کەسەیلە کە دەسیان لەناو ئەو کارە بویە.