دەرکردن دەیان هەزار پاکستانی دویای مەرەقەزکردن ئاو بەنداو و چەمەیل لەلایەن هندستان

شەفەق نيوز- ئیسلام ئاباد

دەزگای وەڕیەوبردن کارەساتەیل نیشتمانی پاکستان، ئمڕوو سێشەممە، دەرکردن دەیان هەزار لە هاوڵاتیەیل راگەیان لە ئەنجام مەرەقەزکردن ئاو بەنداو و چەمەیل بەرزەوبوی لەلایەن هندستان.

دەۆگاگە لە بەیاننامەیگ وت: هوشداری وەرجەوەختە ئەرا دەسەڵاتەیل بینجاب کلکردگە لەبان بەرزەوبوین ئاست ئاو چەم سولتيج و رخداری لافاو، وتیش: دەرکردن مەردم لە چەن ناوچەیگ لە هەرێم بینجاب خوەرھەڵات وڵات وەڕیەو چوود.

وتیش: تیمەیل رزگارکردن زیاتر لە 14 هەزار کەس لە ناوچەی کاسور لە هەرێم بینجاب دەرکردن، و زیاتر لە 89 هەزار کەسیش لە شار باهاوالناجار نزیک سنوور هندستان وەرەو شوینەیلیگ ئارامتر بریان.

نووترین هوشداری لا لافاو و دەرکردن مەردم لە پاکستان لەسای وەردەوامی وەرز واران رفتیگ لەبان هندستان و پاکستان تیەێد.

ئی گامە دویای یەی رووژ لەوە تیەێد کە هندستان ئاگادار دەسەڵاتەیل پاکستان کرد لەباوەت ئەگەر لافاویگ لەبان سنوور، کە یەکەمین پەیوەندیکردن دیبلۆماسیە ناوەین دوو دەوڵەت ئەرا چەن مانگیگ.