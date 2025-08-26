دەرکردن دەیان هەزار پاکستانی دویای مەرەقەزکردن ئاو بەنداو و چەمەیل لەلایەن هندستان

دەرکردن دەیان هەزار پاکستانی دویای مەرەقەزکردن ئاو بەنداو و چەمەیل لەلایەن هندستان
2025-08-26T12:08:52+00:00

شەفەق نيوز- ئیسلام ئاباد

دەزگای وەڕیەوبردن کارەساتەیل نیشتمانی پاکستان، ئمڕوو سێشەممە، دەرکردن دەیان هەزار لە هاوڵاتیەیل راگەیان لە ئەنجام مەرەقەزکردن ئاو بەنداو و چەمەیل بەرزەوبوی لەلایەن هندستان.

 دەۆگاگە لە بەیاننامەیگ وت: هوشداری وەرجەوەختە ئەرا دەسەڵاتەیل بینجاب کلکردگە لەبان بەرزەوبوین ئاست ئاو چەم سولتيج و رخداری لافاو، وتیش: دەرکردن مەردم لە چەن ناوچەیگ لە هەرێم بینجاب خوەرھەڵات وڵات وەڕیەو چوود.

 وتیش: تیمەیل رزگارکردن زیاتر لە 14 هەزار کەس لە ناوچەی کاسور لە هەرێم بینجاب دەرکردن، و زیاتر لە 89 هەزار کەسیش لە شار باهاوالناجار نزیک سنوور هندستان وەرەو شوینەیلیگ ئارامتر بریان.

نووترین هوشداری لا لافاو و دەرکردن مەردم لە پاکستان لەسای وەردەوامی وەرز واران رفتیگ لەبان هندستان و پاکستان تیەێد.

 ئی گامە دویای یەی رووژ لەوە تیەێد کە هندستان ئاگادار دەسەڵاتەیل پاکستان کرد لەباوەت ئەگەر لافاویگ لەبان سنوور، کە یەکەمین پەیوەندیکردن دیبلۆماسیە ناوەین دوو دەوڵەت ئەرا چەن مانگیگ.

 

