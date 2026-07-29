دۊای هەڕەشەیل ترەمپ.. نرخەیل نەفت وە ریژەی 6.5% بەرزەو بوون

شەفەق نیوز - وەشۊنکەفتن

نرخەیل نەفت وە ریژەی 6.5% لە بازاڕەیل جەهانی بەرزەو بۊن، دویای نیمەڕو ئمڕوو چوارشەممە، لەسای ئەو هەڕەشەیلە کە سەرۆک ئەمریکی دۆناڵد ترەمپ دژ وە ئیران کردیە.

وەپای بۆرسەیل جەهانی، نرخ بەرمیلیگ نەفت رەسیەسە نزیکەی 90 دۆلار، پاڵپشت وە لێدوانەیل ترەمپ کە لەناوی هەڕەشەی "گورزوەشانن لە ئیران وە قایمی" کرد، هاوەخت وەگەرد ێهیگ پەرەسەنیاگ لە پەککەفتن دابینکردن وزەی جەهانی و نوەوبۊین جەنگ لە ناوچەگە.

ترەمپ زیای کرد: "کڕەیلمان وەردەوام بوون لە قسەکردن و گورزەیل دژیان جیوەجی کەیمن لە وەڵام ئەو پەلامارەیلە کە شۊنەیل ئەمریکی لە ئوردن کردنە ئامانج، و وانەی سەختیگ وەپیان دەیمن".

شەفەق ئمڕوو چوارشەممە، فڕۆکە جەنگییە سعودی و ئەمریکییەیل گورزەیلیگ جیوەجی کردن کە چەن بارەگایگ سەر وە حەشد شەعبی لە ناوچەیل جیاجیای عراق کردنە ئامانج و بۊنە مدوو کەفتن قوربانییەیل و دەیان زەخمدار.

دەزگای حەشد شەعبی راگەیان کە لەلای کەمەو 20 لە ئەندامەیل حەشد کوشیانە، و 32 کەس ترەک زەخمدار بۊنە، لە ئاماریگ "کووتایی نەهاتگ" ئەرا ئەو پەلامارەیلە کە "دەسدریژی" ئەمریکی - سعودی هاوبەش جیوەجییان کردگە، و کە بارەگایەیل فەرمی دەزگای حەشد لە چەن پارێزگایگ عراقی کردنە ئامانج.