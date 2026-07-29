دۊای هەڕەشەی ترەمپ.. ئامادەکارییەیل ئەمریکی ئەرا "وەڵامیگ دژە و گەورە" لەبان ئیران
شەفەق نیوز - خوەرهەڵات ناوڕاس
"کەناڵ 15"ی عیبری، شەو چوارشەممە، خەوەرداد کە ئامادەکارییەیل ئەمریکی نشان بۊین پلانیگ ئەرا "جویلەیگ فراوان" دژ وە ئیران دەن نەک تەنیا وەڵامیگ تاک.
کەناڵەگە دیاری کرد کە باوەڕ لە ناوەنەیل وەرگری زیاترەو بوود کە ویلایەتە یەکگرتگەیل نزیکەو بوود لە "وەڵامیگ دژە و گەورە ئەرا بان ئیران".
یەیش دۊای ئەوەگ سەرۆک ئەمریکی دۆناڵد ترەمپ، ئیوارەی چوارشەممە، راگەیان کە ویلایەتە یەکگرتگەیل گورزەیلیگ "فرە تون" ئەرا ئیران کلکەێد لە وەڵام تەقانن پەنج مووشەک کە ویلایەتە یەکگرتگەیل رووژ گوزەشتە سێشەممە خستیەسەیانە خوار.
ماڵپەڕ "ئەکسیۆس" لەزوان وەرپرسیگ ئەمریکی وت کە ئیران لەمەوقەی شەفەق چەن مووشەکیگ بالیستی وەرەو بنکەیگ سەربازی ئەمریکی لە ئوردن وەشانیە، لە یەکەمین پەلامار لەی جۊرە لەوەخت وسانن گورزەیل لەلایەن ترەمپ ئەرا بان ئیران ئەرا وازکردن رییگ وەرانوەر تەقەلا دیپلۆماسییەیل.