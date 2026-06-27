دۊای پەلامارە شەوانەیل.. ئیران ئەمریکا و ئیسرائیل وە شکانن یاداشت سویسرا تاوانبار کەێد

شەفەق نیوز- تاران

وەزارەت دەیشت ئیران، ئمڕوو شەممە، شەرمەزار ئەو پەلامارە ئاسمانییەیلە کرد کە هیزەیل ئەمریکی لەبان شوینەیل لە کەناراوەیل باشووری ئیران ئەنجامیان دان، و وە شکانن یاداشت لەیەکفامستن واژووکریاگ لەناوەین تاران و واشنتۆن ئەژماریان کرد.

وەزارەت دەیشت ئیرانی، لە بەیاننامەیگ وت کە وە تونی ئەو پەلامارە ئاسمانییەیلە شەرمەزار کەێد کە سوپای ئەمریکی دۊەشەو لەبان خاڵەیلیگ لە کەناراوەیل باشووریمان ئەنجامی دان.

و دیاری کرد کە پەلامارەیل ئەمریکی کە دامەزراوەیل چەودیاری کەناراوی کردنە ئامانج شکاننە ئەرا بەند یەکەم لە یاداشت لەیەکفامستن، و لە خود وەخت ئیسرائیل تاوانبار کرد وە ئەنجامداین پەلامارەیل لەبان لوبنان وە هەماهەنگی وەگەرد واشنتۆن، و یەیش وەلای خوەیەو پێشێلکارییگە ئەرا بەند یەکەم لە یاداشت لەیەکفامستن.

وەزارەت دەیشت ئیرانی هوشداری دا، کە گورزە وەرگرییەیل کە ئیران لەدژ ئامانجەیل پەیوەندیدار وە هیزەیل ئەمریکی ئەنجامی دانە پشت بەسنە بان ماف رەسەن خوەی لە وەرگریکردن لە خوەی.

پاکستان و قەتەر، لە رووژ 23 حوزەیران ئیسە، کووتاییهاتن خول یەکەم لە دانوسەنینەیل لەناوەین گەورا وەرپرسەیل لە ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیران لە سویسرا راگەیانن، یەیش دۊای دەسپیکردنیگ ئاڵووز کە نشان دریا وە راگەیانن تاران وە بەسانن تەنگەی هورمز جاریک ترەک، و دووارەبۊن هەڕەشەیل سەرۆک ئەمریکی دۆناڵد ترەمپ وە دەسکردن پەلامارەیل لەبان ئیران.

لە بەیاننامەیگ هاوبەش کە لە هەردوگ وڵاتە ناوەنجیگرەگە دەرچگە، قەتەر و پاکستان، هاتیە کە ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیران لەبان نەخشەی رییگ رێک کەفتنە ئەرا رەسین ئەرا رێککەفتنیگ کووتایی لە ماوەی 60 رووژ.

وەپای بەیاننامەگە، لایەنەیل رێک کەفتنە لەبان میکانیزمیگ ئەرا کووتایی هاوردن وە جەنگ لە لوبنان و کڕەیل پەیوەندی واز کردنە ئەرا دەسمیەتیداین لە مسۆگەرکردن رەدبۊن ئارام ئەرا کەشتییە بازرگانییەیل لەڕی ئەو تەنگە کە ناکۆکی لەبانی هەس.