دۊای فڕۆکەیل بی فڕۆکەوان لە لوبنانەو.. سمۆتریچ: بایەسە بینایەیل لە زاحیە بڕمنیەن

شەفەق نیوز - خوەرهەڵات ناوڕاس

وەزیر دارایی ئیسرائیلی بێتسەلئێل سمۆتریچ، رووژ یەکشەممە، داوای جیوەجیکردن وەڵامیگ سەربازی لە زاحیەی باشوور بەیرووت کرد، دۊای راگەیانن سوپای ئیسرائیلی وە ئاشکراکردن فڕۆکەیل بی فڕۆکەوان ک لە لوبنانەو وەرەو باکوور ئیسرائیل وەشیانە.

سمۆتریچ وت ک تەقەکردن لە لوبنانەو وەرەو ناوچەیل باکوور تاقیکردنیگە ئەرا هاوکیشەی زاحیە ک بنیامین ناتانیاهۆ سەرۆک وەزیرەیل رایگەیان، وە داواکردن جیوەجیکردنی وە تونی و رمانن بینایەیل لە زاحیەی باشوور بەیرووت جۊر وەڵامیگ لەبان ئەو پەلامارەیلە.

لەی ناوە، سوپای ئیسرائیلی راگەیان ک کەفتن و تەقیان دوو فڕۆکەی بی فڕۆکەوان ئاشکرا کردگە ک ئاسمان ئیسرائیلی لە ناوچەی جەلیل خوەراوا بڕینە، وە دووپاتکردن ئەوە ک هیچ زەرەدیگ گیانی لە ئەنجام رویداوەگە توومار نەکریاس.

لەلای خوەیەو، ئێزگەی ئیسرائیلی وت ک ئەو فڕۆکە بی فڕۆکەوانەیلە ک لە زەوییەیل لوبنانیەو وەشیانە، شوینەیل سەربازی لە نزیک سنوورەیل لە ناوچەی رەئس ناقوورە کردنەسە ئامانج.

حزبولڵا، ئیوارەی دۊکە شەممە، رویوەڕویبوین وەگەرد هیزیگ ئیسرائیلی راگەیان ک وت چگەسە ناو ناوچەی مەجدەل زوون لە باشوور لوبنان، وە دووپاتکردن ویرانکردن شمارەیگ لە ئامرازەیل سەربازی لەو جەنگە.

هاوەخت وەگەرد یە، راگەیاننەیل لە جیوەجیکردن دوو پەلامار ئاسمانی لەلایەن فڕۆکەوانەیل ئیسرائیلی لەبان شارۆچکەی بەلات سەروە قەزای مەرجعەیون لە باشوور لوبنان خەوەردان، بی رەسین زانیارییەیل دەسوەجی لەباوەت قەوارەی زەرەدەیل.

لە خود چوارچیوە، راگەیاننەیل ئیسرائیلی وتن ک ئەنجومەن وەزاری ئەمنی بۊچگ (کابینە) ئیوارەی ئمڕوو یەکشەممە گردەوبوینیگ کەێد، ئەرا وەدویاچگن پەرەسەنینەیل رێککەفتگ لە ئارادای ناوەین ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیران و کاریگەرییەيلی لەبان بەرەی لوبنانی.