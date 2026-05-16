دۊای ئەرکیگ کە 11 مانگ وەپی چگ.. وەزیر جەنگ ئەمریکی پیشوازی لە گەوراترین فڕۆکەهەڵگر کەێد
شەفەق نیوز - واشنتۆن
وەزارەت جەنگ ئەمریکی "پێنتاگۆن"، ئمڕوو شەممە، راگەیان کە پێت هێگسێس وەزیر، پیشوازی لە گەوراترین فڕۆکەهەڵگر لە جیهان کەێد لە وەخت گەلەوخواردنی لە ئەرکیگ کە 11 مانگ کیشا.
وەپای داتایەیل کە ماڵپەڕ "یو ئێس ئێن ئای" کە پەیمانگە دەریاییە ئەمریکییەگە وەڕییەو بەێد گردیان کردگە، ئەو ماوەی 326 رووژە کە "جێراڵد فۆرد" لە دەریا وەسەر بردگە وە درویژترین ماوەی بڵاوەوبوین ئەرا فڕۆکەهەڵگریگ لە پەنجا ساڵ گوزەشتە و سێیەمین درویژترین ماوە لە جەنگ ڤێتنامەو هەژمار کریەێد.
درویژترین ئۆپەراسیۆن بڵاوەوبوین ئەرا فڕۆکەهەڵگرەیل لە ساڵ 1973 ئەرا فرۆکەهەڵگر "یو ئێس ئێس میدوەی" بویە ئەرا ماوەی 332 رووژ.
لە ساڵ 1965 فڕۆکەهەڵگر "یو ئێس ئێس کۆراڵ سی" لە ئەرکیگ ئەرا ماوەی 329 رووژ کار کردگە.
فڕوکەهەڵگر "جێراڵد فۆرد" لە ئۆپەراسیۆنە سەربازییەگە بەشداری کرد کە بویە هووکار دەسگیرکردن نیکۆلاس مادۆرۆ سەرۆک ڤەنزوێلی.
دۊای ئەوە فڕۆکەهەڵگرەگە لە جەنگەیلیگ ترەک وەخوەی دی، کە وەرەو خوەرهەڵات ناوڕاس چگ وەگەرد بەرزەوبوین گرژییەیل وەگەرد ئیران.
لە وەخت ئامادەبوینی لە دەریای سوور، فڕوکەهەڵگرەگە هەمیش رۊوەرۊ ئاگریگ بوی کە ئەرا چەن هەفتەیگ لە دەریای ناوڕاس دۊری خست.