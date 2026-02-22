دەیان کوشیان و زەخمداری لەدویای پەلاماریگ لەلایەن پاکستان وەبان ناوچەیلیگ لە ئەفغانستان

شەفەق نيوز - كابوڵ

وەزارەت وەرگری ئەفغانستان، شەوەکی ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە کوشیان و زەخمداری دەیان کەس وە گورز ئاسمانی پاکستان وەبان ناوچەیلیگ لە ویلایەتەیل ننگرهار و بەکتیتا.

وەزارەت وەرگری ئەفغانستان وەزبری شەرمەزار پەلاماردان ئاسمان ئەفغانستان کرد، و ئەوەیش جویر شکانن یاسایەیل ناودەوڵەتی و بنەمایەیل خاس هاوسایەتی زانست.

وەزارەتەگە وەرپرسایەتی پەلاماردان مەدەنیەیل و بنکەیل ئاینی خستە مل سوپای پاکستان، دووپاتیش کرد کە لە وەخت خوەی وەڵام ئی پەلامارەیلە وەشیوەیگ گونجیاگ دەێدەو.

وەرجەیە، پاکستان راگەیان کە گورزەیلیگ وەبان حەشارگەیل چەکدارەیل وەدرویژایی سنوور وەگەرد ئەفغانستان راگەیان، وەگورەی زانیاریەیل هەواڵگری لەبان شوین سەربازگەیل بزووتنەوەی تاڵیبان.