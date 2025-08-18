دەیان نقومبوین.. لە نێجیریا گەشتیگ بازاڕکردن وە کارەسات کۆتایی تێد

شەفەق نیوز ــ ئەبوجا

ئاژانس فریاکەفتن نێجیریا، خەوەردا لە خنکیان زیاتر لە 40 کەس لەدویای نقومبوین بەلەمەیگ لە ولایەت سوکوتو باکور خورئاوای ئەفریقا.

ئاژانسەگە لە بەیانیگ راگەیان "بەلەمیگ کە زیاتر لە 50 سەرنشین هەڵگردیە وەرەو بازاڕ شەوەکی رووژ یەکشەممە، پلیاس و نزیکەی 10کەس رزگاری بوی تا ئیسە 40 سەرنشین بی سەروشوینن" وەپای ئاژانس "فرانس پرێس".

رویداوەیل بەلەملە رێڕەوە ئاویەیل لە نێجیریا وەردەوامە وە مدوو قەلەباڵغی و خاسەونەکردن، وە تایوەت لە وەرز واران وارین ساڵانە هنای چەم و دەریاچەیل واران دروس کەن.