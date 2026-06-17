دی ڤانس: پاکستان داوای دواخستن بڵاوکردن دەق رێککەفتنەگە وەگەرد ئیران کرد

شەفەق نیوز - واشنتۆن

جیگر سەرۆک ئەمریکی، جی دی ڤانس، ئمڕوو چوارشەممە، ئاشکرا کرد کە لایەن پاکستانی داوا کردگە بڵاوکردن دەق تەواو لە یاداشت لەیەکفامستنەگە وەگەرد ئیران ئەرا ماوەیگ وەدویا بخرێد، و راگەیان کە دەقەگە لە فرەترین مەزەنە رووژ جمعەی ئایندە بڵاو کریەێد.

دی ڤانس ئەرا تووڕ "سی بی ئێس" ئەمریکی وت: تەقەلا دەیمن گاڵ بەیمن ئەرا بڵاوکردن دەق یاداشتەگە وەرجە جمعە، چۊنکە توایمن گەل ئەمریکی لەی رێککەفتنە ئاگادار بکەیمن.

دیاری کرد کە یاداشت لەیەکفامستنەگە چوارچیوەیگ ئەرا ئیرانییەیل دابین کەێد ئەرا وەدەسهاوردن بڕیگ لە سوودەیل و گلخواردن وەرەو ئابووری جەهانی، و خستە روی کە سوودە ئابوورییەیل ئەرا ئیران مەرجدارە وە وەڵامداین داواکارییەیلمان وە کووتاییهاوردن پاڵپشتی دارایی ئەرا تیرۆر و وازهاوردن لە تەقەلا ئەرا وەدەسهاوردن چەک ئەتۆمی.

وتیش: یاداشتەگە وە کوڵی وەدیی تیارێد وازکردن گەروو هورمزە وە کوتوپڕ، و لەوەر ئی مدووە دوینیمن نرخەیل نەفت داوەزن، و دەسنشان کرد ئەرا ئەوە کە ئیمە رەسیمنە رێککەفتنیگ خاس ئەرا گەل ئەمریکی، و خوەم دیمە بڕیگ لە شیواننەیل یا زانیارییە هەڵەیل لەبارەی.

لە وەختیگ زۊتر لە ئمڕوو، دی ڤانس دووپات کرد، کە واشنتۆن تەقەلا دەێد ئەرا ودیهاوردن ئەنجامەیل وەبەرهەم لە دانوسەنینە چەوەڕیکریاگەیل وەگەرد ئیران لە ماوەی 60 رووژ، ئەرا رەسین ئەرا رێککەفتنیگ ئاشتی گشتگیر لە ناوچەگە دۊای بەرزەوبۊن تونی ئاڵووزییەیل کە ئەرا زیاتر لە سێ مانگ.

لەلای خوەیەو، سەرۆک ئەمریکی دۆناڵد ترەمپ، ئمڕوو چوارشەممە، هەڵوێست یەکلاییکەر وڵاتەگەی ئەرا نواگیریکردن ئیران لە وەدەسهاوردن چەک ئەتۆمی نووەو کرد، لە خود وەخت ئاشکرا کرد کە یاداشت لەیەکفامستن کە واشنتۆن لەی دۊاییە وەگەرد تاران واژووی کردگە کەمەوکردنیگ کوتوپڕ ئەرا سزایەیل چەسپیاگ لەخوەی نیەگرێد.

سەرۆک وەزیرەیل پاکستانی شەهباز شەریف، لە وەخت دیریگ لە شەو یەکشەممە لەبان دوشەممە راگەیان، کە ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیران رەسینەسە "رێککەفتنیگ ئاشتی" کە وە شیوەیگ کوتوپڕ کووتایی وە گشت پرۆسە سەربازییەیل لە خوەرهەڵات ناوڕاس تیارێد، لەناوییان لە لوبنان، لەبان ئەوە کە ئاهەنگ واژووکردنەگە لە 19ی حوزەیران ئیسە لە جنێڤ ساز کریەێد.