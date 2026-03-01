دیاریکردن ئەعرافی ئەرا وەڕیەوبردن ئەرکەیل خامەنەئی لە ئەنجومەن سەرکردایەتی

شەفەق نيوز- تەهران

ئاژانس خەوەری ئیران "ئیرنا"، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە دیاریکردن ئایەتوڵڵا ئەعرافی ئەرا وەڕیەوبردن ئەرکەیل ریبەر باڵا لەناو ئەنجومەن سەرکردایەتی.

ئاژانسەگە وتیش: ئایەتوڵڵا عەلی رەزا ئەعرافی هەڵوژیا جویر ئەندام لە ئەنجومەن سەرکردایەتی وەختانە، لە شان سەرۆک مەسعود پزیشکیان، و سەرۆک دەسەڵات دادوەری غوڵام حسێن موحسنی ئیجئی.

ئەنجومەن سەرکردایەتی وەختانە سەرپەرشتی لە وەڕیەوبردن کاروبار کۆمار کەێد تا وەخت هەڵوژاردن ریبەر نوویگ.

ئەعرافی یەکیگە لە دیارترین کاندیدەیل ئەرا جینشینی عەلی خامەنەئی تا بوودە ریبەر هاتگ کۆمار ئیسلامی.