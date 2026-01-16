دیارنەمان فڕۆکەیگ ئێف-35 ئەمریکی لە رادار نزیک ژاپۆن

دیارنەمان فڕۆکەیگ ئێف-35 ئەمریکی لە رادار نزیک ژاپۆن
2026-01-16T07:13:55+00:00

شەفەق نيوز- تۆکیۆ 

فڕۆکەیگ ئێف-35 ئەمریکی وەرانەور کناراوەیل ژاپۆن لە نزیک شار ئۆموری لە شاشەی رادار دیاری نەمەن.

 وەگورەی داتایەیل فلایت ریدەر 24، فرۆکەیگ ئێف-35 ئەمریکی مژین ژاپۆن لە شاشەی رادار دیاری نەمەن، دویای کلکردن نیشانەی وەهاناڕەسین.

ئاژانسەگە وتیش: فڕۆکەی جەنگییگ لۆکهید مارتن ئێف-35 ئێه لايتنينگ 2 رەسیە باکوور دەریای ژاپۆن، وە وەرەو خوەرھەڵات فڕیە لەبان هشکایی باشوور ئۆموری، ئیجا وەرەو باکوور خوەرھەڵات چگ، و لە نزیک ساعەت 6:09 شەوەکی وە وەخت مۆسکۆ، لەبان شاشەیل رادار دیاری نەمەن.

 وەگورەی زانیاریەیل ئەو فڕۆکە کە فلایت ریدەر 24 پیشکەشی کرد، فڕۆکەگە نشانەی 7700 کلکرد، کە نیشانەیگ گشتییە ئەرا فریاکەفتن.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon