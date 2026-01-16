دیارنەمان فڕۆکەیگ ئێف-35 ئەمریکی لە رادار نزیک ژاپۆن

شەفەق نيوز- تۆکیۆ

فڕۆکەیگ ئێف-35 ئەمریکی وەرانەور کناراوەیل ژاپۆن لە نزیک شار ئۆموری لە شاشەی رادار دیاری نەمەن.

وەگورەی داتایەیل فلایت ریدەر 24، فرۆکەیگ ئێف-35 ئەمریکی مژین ژاپۆن لە شاشەی رادار دیاری نەمەن، دویای کلکردن نیشانەی وەهاناڕەسین.

ئاژانسەگە وتیش: فڕۆکەی جەنگییگ لۆکهید مارتن ئێف-35 ئێه لايتنينگ 2 رەسیە باکوور دەریای ژاپۆن، وە وەرەو خوەرھەڵات فڕیە لەبان هشکایی باشوور ئۆموری، ئیجا وەرەو باکوور خوەرھەڵات چگ، و لە نزیک ساعەت 6:09 شەوەکی وە وەخت مۆسکۆ، لەبان شاشەیل رادار دیاری نەمەن.

وەگورەی زانیاریەیل ئەو فڕۆکە کە فلایت ریدەر 24 پیشکەشی کرد، فڕۆکەگە نشانەی 7700 کلکرد، کە نیشانەیگ گشتییە ئەرا فریاکەفتن.