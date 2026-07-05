دۊاخستن یەکەم دانیشتن ئەنجومەن گەل سووری

شەفەق نیوز - دیمەشق

دەسەی باڵای هەڵوژاردنەیل ئەنجومەن گەل لە سووریا، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان لە دۊاخستن بەسیان یەکەم دانیشتن ئەنجومەن گەل ئەرا ئاگادارکردنیگ ترەک.

وەپای بەیاننامەی دەسەی باڵای هەڵوژاردنەیل کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، بڕیار دۊاخستنەگە هاتگە وەپشتبەسین وە فەرمانەیل راگەیانن دەستووری و هەردوگ مەرسووم شمارە (66) و شمارە (143) ئەرا ساڵ 2025، بیجگە لە خوازینەیل بەرژەوەنی گشتی.

سووریا لە ماوەی رووژەیل گوزەشتە تەواوکردن دروسکردن ئەنجومەن گەل نوو وەخوەی دی، دۊای راگەیانن لیست کووتایی ئەندامەیل لەلایەن دەسەی باڵای هەڵوژاردنەیل کە شمارەیان رەسێدە 210، لە یەکەم هەڵوژاردنەیل یاسادانان کە ئەنجام دریەی وەپای راگەیانن دەستووری کە لە ساڵ 2025 دەرچگە.

بڕیار بۊ یەکەم دانیشتن ئەنجومەنەگە ئمڕوو 5 تەمووز بوەسریەێد، دۊای راگەیانن پێکهاتەگە، وەرجە ئەوەگ دەسەی باڵا بڕیار دۊاخستنی بیەێد ئەرا مەوقەیگ کە دۊاتر دیاری کریەێد.