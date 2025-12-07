دویەم کودەتا لە ئەفریقا: سوپای بێنین سەرۆک وڵاتەگە لە پۆستەگەی دەرکەێد و دەس وەبان دەسەڵات نەێد

شەفەق نیوز - پۆرتۆ نۆڤۆ

تەلەفزیۆن دەوڵەت بێنین، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان کە سوپای وڵات باشوور بیاوان لە کەنارەیل ئەتڵەسی دەسوەبان دەسەڵاتەگە نا.

کەناڵ تەلەفزیۆن نیشتمانیی بێنین، بڕیگ سەرباز تشان دا کە لەکارلاوردن سەرۆک پاتریس تالۆن و هەڵوەشانن حکومەت و زاڵبوین وەبان دەسەڵات راگەیان.

دەسەی سەربازی ئەرا دووارە دامەزرانن (CMR) بەیاننامەیگ لە تەلەفزیۆن دەوڵەتی بڵاوکرد و راگەیان "سەرۆک تالۆن لە ئەرکەیلی دەرکریا".

کەناڵ فەرەنسا ٢٤ بڵاو کرد کە "سەربازەیل وە سەرۆکایەتی لیوا پاسکال تیگرێ کەس نانە بان کەناڵ تەلەفزیۆنی نیشتمانی لە پۆرتۆ نۆڤۆی پایتەخت و دەرکردن تالۆنی راگەیانن".

تاڵۆن هەشتەمین سەرۆک وڵاتەگەس و لە ساڵ ٢٠١٦ەو دەسەوکارەو بویە و دوو خول سەرکەفتن وەدەس هاوردەگە و بڕیاربوی ساڵ ئایندە دویەم خول ئەو وڵاتە کۆتایی بارێد.

تالۆن وتیە هیچ نیازیگ نەیرێد ئەراک کاندیدکردن خوەی ئەرا خول سێیەم، ئەوەیش دوای مشتومڕیگ لە وڵاتەگە لەبان ئەو باوەتە، هەرچەن دەستوور بێنین سەرۆک وڵاتەگەی ەڵ دوو خول سنووردار کردیە.

کودەتاگەی بێنین هاوشیوەی ئەو کودەتا هات کە وەرجە چەن رووژیگ لە گینیا بیساو رویدا، کە ئەفسەریگ سوپا دەرکردن سەرۆک ئۆمارۆ سیسۆکۆ ئیمبالۆ و وسانن دامودەزگایەیل دەوڵەت تا ئاگادارکردنیگ ترەک راگەیان.