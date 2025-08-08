دویەم زەویلەرزە لەماوەی دوو رووژ بەێد لە ئیمارات

شەفەق نيوز– ئەبو زەبی

ویستگەیل تووڕ زەویلەرزەناسی ئیمارات، ئمڕوو جمعە، زەویلەرزەیگ وەتونی 3.5 پلە لەبان پەیمانەی ریختەر توومار کرد، کە داد لە شار سلەع خوەرئاوای وڵاتەگە.

لە بەیاننامەیگ دیاری کرد کە زەویلەرزەگە وەشیوەی سووکیگ مەردم ناوچەگە لەلی ئاگا بوین، و هیچ کاریگەرییگ لەلی نەویەو.

یەیش دویای کەمتر لە 24 ساعەت لە توومارکردن زەویلەرزەیگ لەلایەن دەسەی رووبەر جیولۆجی سعودیە کە دویەشەو پەنجشەممە داد لە ئیمارات، کە وت: تونیەگەی رەسیە 3.44 پلە لەبان پەیمانەی ریختەر، کە لە ساعەت 11:03:52 وەدویری نزیکەی 11 کیلۆمەتر لە ناوچەی بەتحا لەناو خاک ئیمارات بویە.

رووژ سێشەممەی گوزەشتەیش دەوڵەت ئیمارات زەویلەرزەیگ وەتونی 2.0 پلە لە شار خورفكان توومار کرد، بەشیگ لە دانیشتگەیل وەشیوەی سووکیگ لەلی ئاگادار بوین، وەبی هیچ کاریگەرییگ.