دویەم زەویلەرزە لەی مانگە دەێد لە ئەرجەنتین

شەفەق نيوز- بوينس ئايریس

ناوەند زەویلەرزەناسی ئۆڕۆناوڕاسی، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان کە زەویلەرزەیگ وەتونی 5.7 پلان لەبان پەیمانەی ریختەر داد لە ئەرجەنتین.

وەگورەی ناوەندەگە، زەویلەرزەگە وەقویلی 122 کیلۆمەتر لە ژیر زەوی بویە، و تا ئیسە هیچ خەوەریگ لە توومارکردن زەخمداری و زەردەیل دارایی نەڕەسیە.

شمارەی دانیشتگەیل سان لویس رەسێدە نزیکەی 183 هەزار کەس.

جی باسە کە پەیمانگەی زەویلەرزەناسی نیشتمانی لە ئەرجەنتین، سەرتای ئی مانگە خەوەردا کە زەویلەرزەیگ وەتونی 5.8 پلە لەبان پەیمانەی ریختەر کاک لە باکوور وڵات.