دویای وەدیکردن 3 درۆن.. گلەوخواردن جموجویل ئاسمانی کەمکەم لە فرۆکەخانەی کۆبنهاگن

شەفەق نيوز- كۆبنهاگن

فرۆکەخانەی کۆبنهاگن، شەوەکی ئمڕوو سێشەممە، دووارە دەسەوکارەو بوی لە کاروانەیل ئاسمانیی، دویای وسیانی یا ئاڵشتکردن ریەیلی مەوقەی شەو، دویای وەدیکردن درۆنەیلیگ نەناسیای.

پولیس دانیمارک وت: وەدیکردن دوو درۆن گەورە یا سێیان نەناسیای دویەکە دووشەممە، بویە مدوو وسیان کاروانەیل لە گەورەترین فرۆکەخانە لە ئەسکەندەنافیا، یا کلکردیان ئەرا فرۆکەخانەیلیگ نزیک.

فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی کۆبنهاگن نە ناسیاس وە فرۆکەخانەی كاستروب، لە بەیاننامەیگ لەبان سایت فەرمیی وت: دووارە فرۆکەخانەی کۆبنهاگن واز کریا، دویای بەسیانی لەوەر جویلەی درۆنەیلیگ، وەگەرد ئەوەیش، دیرکەفتن یا پویچەڵکردن بەشیگ لە کاروانەیل دەرچگن هەس، و بایەسە گەشتیارەیل دڵنیایی لە کۆمپانیای فرۆکەوانی بوەن تا زانیاری زیاتر بکەفێدە دەسیان.

میدیایەیل ناوخوەیی نشان بڵاوبوین ئەمنی گەورەیگ دان لە دەورگرد فرۆکەخانەگە.

لە خود وەختەگەر فرۆکەخانەی ئۆسلۆی پایتەخت نەرویژیش بەسیان دویای وەدیکردن درۆنەیلیگ، وەگورەی خەوەر دەزگای پەخش نەرویژ "ئێن ئاڕ کەی" لە وەخت زەوییگ شەوەکی ئمڕوو سێشەممە، و دویای ئەوە جویلەی ئەرا سروشت خوەی هاتەو.

ئی رویداوەیلە لەناو رخباری ئەمنی زیاییگ لە باکوور ئەوروپا تیەێد دویای بەرزەوبوین چالاکی خراوەکاری رووسی، و دووارەبوین رەسین درۆزن و فرۆکەیل ئەرا ئاسمان ناتۆ لەی هەفتەیل دویاییە.