شەفەق نیوز - خوەرهەڵات ناوەڕاس

‏کەناڵ 12ی عیبری، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان سوپای ئیسرائیل تیمەیل ئامادەباشی لە باکوور کیشیارەو ئەوەیش دویای وسانن جەنگ وەرد لوبنان، لە هەمان وەخت ئیسرائیل کوشیان "سباعی ئەبو حەسەنە" یەکیگ لە ئەندامەیل هێزەیل نوخبەی حەماس لە کەرت غەززە راگەیان.

‏کەناڵ 12 دیاری کرد، سوپای ئیسرائیل ئاگاداری تیمەیل ئامادەباشی لە باکوور کردگە ئەرکەیل گشت ئەندامەیل خوه‌یان لە خزمەت تەواو بکەن لەوەر وسانن جەنگ، ئەوەیش لە رووژ یەکشەممەی ئایندە.

‏ماڵپەڕ "واڵا"ی عیبری لە زوان سەرچەوەیگ ئەمنییەو بڵاو کرد، کۆشک چەرمگ فشار راسکانی نییەێدە بان ئیسرائیل تا لە باشوور لوبنان بکیشێدەو.

‏سەرچەوگە وتیش، ئیسرائیل هاتێ رەزامەنی نیشان بەێدە ئەرا کیشانەوەیگ قۆناغ وە قۆناغ لە ناوچەیل باشوور لوبنان.

‏لەلایگتریش، سوپای ئیسرائیل کوشیان "سباعی ئەبو حەسەنە" یەکیگ لە ئەندامەیل هێزەیل نوخبەی حەماس لە کەرت غەززە راگەیان.

‏سوپاگە وت، "ئەبو حەسەنە" کە لە پەلاماریگ ئاسمانی رووژ شەممە لە غەززە کوشیا، بەشداری لە پەلامار "7 ئۆکتۆبەر" کردگە و بارمتە دەسگیر کردگە.

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