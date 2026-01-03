دویای گورز ئەمریکا.. ڤەنزوێلا ئامادەباشی و جەنگ راگەینێد

شەفەق نيوز- كاراكاس

ئیڤان جيل بينتو، وەزیر دەیشت ڤەنزوێلا، ئمڕوو شەممە، ئامادەباشی راگەیان، ئەوەیش دویای ئەو پەلامارەیلە شەوەکی ئمڕوو شەممە وەبان وڵاتەگەی، و چگن وەرەو جەنگ چەکداری راگەیان، و توومەتبار ئەمریکا وەو پەلامارەیلە کرد.

بينتو لە بەیاننامەیگ وت: ئەو پەلامارەیلە دەسدرویژیکردن ئاشکراس وەبان پەیماننامەیل نەتەوە یەکگرتگەیل و هەڕەشەی ئاشتی و ئارامی هەردوگ دەوڵەت دەێد، و رازی وە دوژمنایەتی وەبان وڵاتمان نییمن، دیاری کرد کە هەر تەقەلایگ ئەرا ئاڵشتکردن رژیم لە وڵاتمان جویر تەقەلایەیل وەرین شکست تیارێد.

دیاری کرد کە ئەمریکا لە پشت ئی پەلامارەیل دویاییە وسیاس کە گەڕەکەیل نیشتەجیبوین و ژیرخانەیل کەێدە ئامانج، وتیش: پەلامارەیل شوینەیلیگ مەدەنی و سەربازی لەناوڕاس شار كاراكاس وە ئامانج کەن.

وتیش: سەرۆک ڤەنزوێلا بڕیار وەکارخستن کڕەیل وەرگریکردن نیشتمانی دا لە گشت زەویەیل ڤەنزوێلا، و راگەیانن ئامادەباشی لە وڵات، دووپاتیش کرد کە ڤەنزوێلا ماف وەرگریکردن شەرعی خوەی لە گەل و زەوییەیل و سەروەریی هەڵگرێد.

وەزیر دەیشت ڤەنزوێلا دیاری کرد کە ڤەنزوێلا ماف خوەی هەڵگرێد ئەرا وەرگریکردن رەوای لە گەل و زەوی و سەروەریی، دیاری کرد کە ئەو پەلامارە دوژمنایەتیە وەبان کۆمار ڤەنزوێلا، و ئەوەسا وە بڕیار وەکارخستن گشت کڕەیل وەرگریکردن نواگیری کریەێد، چوینکە ئی پەلامارە دوژمنایەتیە ویلایەت ئیمپریالیزم ئەمریکی.

بينتو وتیش: کۆمار ڤەنزوێلا وە زبری ئەو پەلامار سەربازیە رەت کەێد کە حکومەت ئەمریکا جیوەجی کرد، و ئامانج ئی پەلامارە وەبان وڵات ئیمە خوەی دەسنانە وەبان سامانەیل نەفت و گازمان.

دووپاتیش کرد کە حکومەت بانگواز ئەرا گشت هیزەیل نیشتمانی لە وڵات کەێد کڕەیل ئامادەباشی گشتی بخەنە کار، و ئەوەسا

العامة، وسنرفع سکاڵای گونجیاگ خەیمنە وەردەس ئەنجومەن ئاسایش و ریخریاگەیل هەرێمی و ناودڵەتی ئەرا نواگیریکردن ئی دوژمنایەتیە.

وەرجەیە، کۆپتەرەیل ئەمریکی، شەوەکی ئمڕوو شەممە، پەلامار سەربازگەیگ ئاسمانی لە باشوور كاراكاس پایتەخت ڤەنزوێلا دان، لە دەسکردن جەنگیگ نوو وەلایەن ئەمریکا لەبان ئەو وڵاتە.