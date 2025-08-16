دویای هەڵوەشانن وەرینی.. ئیران لەسێدارەدان خانمە چالاکیگ دیار کورد پەسەن کەێد

شەفەق نیوز-تەهران

میدیایەیل ئیران، رووژ شەممە، راگەیانن کە دادگای باڵای ئیران سزای لەسێدارەدان لەبان شەریفە محەمەدی خانمە چالاکوان دیار کرێکاری دەرچگە و وە یەکجاری بڕیار لەسێدارەدانی دا.

رووژنامەی شەرق لە زار پارێزەر وەرگری ئەمیر رەئیسیانەو وت: "هەرچەن ئی دەزگای دادوەرییە وەرجەیە لەوەر ناڕوونی و ناڕێکی یاساییەو سزاگەی هەڵوەشانیە، بەڵام ئمڕوو سزای لەسێدارەدانی پەسەن کرد و بڕیار لەسێدارەدانەگەی کردە یەکجارەکی و ری تانەدان نەیرێد".

لە 12ی تشرین یەکەم 2024، میدیای دەوڵەتی بڵاوکرد کە دادگای باڵا سزاگەی هەڵوەشانەو و دۆسیەگەی ئەرا دادگای هاوتەریب گلەو داگە تا سەرلەنوو لێکۆڵینەوە وەردی بکرێد.

لە مانگ کانوون دویەم ساڵ ٢٠٢٣، دەسەڵاتدارەیل ئەمنی شەریفە محەمەدی لە شار رەشت لە باکوور ئیران وەتوومەت سەر وە کۆمەڵەی پارتیگ ئۆپۆزسیۆن کورد توومەتبار کرد.

شەریفە محەممەدی کە چالاک کرێکار لە ٤ تەمووز ٢٠٢٤ لە لایەن لق ١ دادگای ئینقلابی ئیسلامی لە شار رەشت لە باکوور ئیران، وە توومەت "فیتنە" یا "یاخیبوین چەکداری دژ رژیم" فەرمان وەسێدارەدانی چەسپیا، زیندانییگ سیاسییە لە زیندانی لاکان لە رەشت.