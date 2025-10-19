‏دویای هەفتەیگ لە جەنگ ئەفغانستان و پاکستان ئاگربەس راگەیانن

‏شەفەق نیوز ـ کابول/ئسلام ئاباد

‏دویای هەفتەیگ لە جەنگ سەختیگ لەبان سنوور ناوەین هەردووگ وڵات پاکستان و ئەفغانستان، ئمڕوو یەکشەممە، هەردووگ وڵات لەبان ئاگربەست رێککەفتن.

‏ئژانس خەوەری رۆیتەرز بڵاویکرد، رێکەفتنەگە لەدەحە راگەینیاس و وەزیر وەرگیری پاکستان خواجە محەمەدپشتراس ئاگربەستەگە کردیە.

‏دیاریکردیە، بڕیارە لە 25ی تشرین یەکەم لە ئەستەنبوڵ کووبوینەوەی زیاتر ئەرا تاوتوێکردن هویردەکاریەیل ئاگربەستەکە وەڕێوەبچوود.

‏جی باسە، رویوەرویبوینەیل ئێ دویاییە ناوەین ئەفغانستان و پاکستان بویە مدوو کوشیان دەیان کەس و زەخمداری سەدان کەس، کە وە مدوو زیایبوین پەلامارەدانەیل چەکدارەیل سەر وە بزووتنەوەی تەحریک تاڵیبان ئەفغانستان، وەبان پێگە سەربازییەیل پاکستان وەبان سنوور، دەوەپیکرد.

