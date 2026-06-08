‏دویای هەڕەشەیل ويلایەتی.. میدیای ئیران باس لە بەسانن بابولمەنديب کەێد

شەفەق نیوز - تەهران

‏میدیایەیل ئیران لە ری سەکوویل خوەیان لە ئەپڵیکەیشن "تێلگرام"، ئمڕوو دووشەممە، خەوەر بەسانن گەروو بابولمەندیب وە روی هامشوو کەشتیوانی بڵاو کردن و گامەگەیان وە "فەرمی" وەسفکردن.

‏عەلی ئەکبەر ویلایەتی، راوێژکار رێبەر باڵای ئیران لە گوزەشتە وتیە، "ئاسایش ئیسە بابولمەندیب نیەتواید دوژمن بخەێدە هەڵەی حیساوات، چوینکە بازنەیل وەرگری توانای بەسانن هەردوگ رێڕەوە ئاوییەگە دیرن".

‏هەمیش وت: "وژاردەگە وە دەس خوەدانە، یا کوتاییهاوردن وە ئەو گەمژەییە، یا چگنە ناو هاوکێشەیگ کۆنترۆڵکریاگ ئەرا بەسانن گەرووەیل".

‏لێدوانەیل بڵاوکریاگ هییچ هویردەکارییگ ترەک لەبان میکانیزم یا وەخت بەسانن نەگردیسەخوی.

‏یەیش لە وەختیگ ئیران زنجیرە پەلاماریگ موشەکی کردە بان ئیسرائیل، جویر جواویگ ئەرا پەلامار تەلئەبیب وەبان دەوروبەر باشوور بەیروت، کە تەهران وە کڕ سوور زانێدەێ، لە چوارچمگ ئەو دانوستانەیلە کە وەگەرد واشنتن کەدێ ئەرا ڕەسیەن وە ڕێککەفتن ئاگربەس.

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