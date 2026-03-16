‏دویای هووشداری لە "جەنگ ژیرخانەیل".. ئیران:ئیسرائیل باڵەخانەیگ وەڕێوەبردن کارەبا کردە ئامانج

‏شەفەق نیوز - تەهران

‏تەهران، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان ئیسرائیل باڵەخانەیگ کارەبا لە خوەرهەڵات تەهران کردە ئامانج.

‏وەپای ئاژانس خەوەری فارس ئیران، چەن کوشیاگ و زەخمداریگ کەفتیە وە مدوو گورز فرۆکەجەنگیەیل ئیسرائیل وەبان باڵەخانەیگ سەر وە وەڕێوەبەرایەتی کارەبا لە خوەرهەڵات تەهران.

‏ ئۆپراسیۆنەگە دویای ئەوەگ تێد دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا چەن رووژیگ وەرجە ئیسە لە وتاریگ هەڕەشە کردە ئامانجگردن کارەبای ئیران، باوجی دووپاتکرد "ئیرنگە نیەکەمێ".

‏تەهران هووشداری دابوی لە وە ئامانجگردن کەرت وزەیلی و هەرەشەی ئەوەگ کرد "کارەبای ناوچەگە لەماوەی نیم ساعەت بڕێد، ئەگەر وەر هەر هەڕەشەیگ بکەفن" یەیش وەپای بەیاننامەیگ فەرمی فەرمی عەباس عراقچی، وەزیر دەرەوە.

