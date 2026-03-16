دویای هووشداری لە "جەنگ ژیرخانەیل".. ئیران:ئیسرائیل باڵەخانەیگ وەڕێوەبردن کارەبا کردە ئامانج
شەفەق نیوز - تەهران
تەهران، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان ئیسرائیل باڵەخانەیگ کارەبا لە خوەرهەڵات تەهران کردە ئامانج.
وەپای ئاژانس خەوەری فارس ئیران، چەن کوشیاگ و زەخمداریگ کەفتیە وە مدوو گورز فرۆکەجەنگیەیل ئیسرائیل وەبان باڵەخانەیگ سەر وە وەڕێوەبەرایەتی کارەبا لە خوەرهەڵات تەهران.
ئۆپراسیۆنەگە دویای ئەوەگ تێد دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا چەن رووژیگ وەرجە ئیسە لە وتاریگ هەڕەشە کردە ئامانجگردن کارەبای ئیران، باوجی دووپاتکرد "ئیرنگە نیەکەمێ".
تەهران هووشداری دابوی لە وە ئامانجگردن کەرت وزەیلی و هەرەشەی ئەوەگ کرد "کارەبای ناوچەگە لەماوەی نیم ساعەت بڕێد، ئەگەر وەر هەر هەڕەشەیگ بکەفن" یەیش وەپای بەیاننامەیگ فەرمی فەرمی عەباس عراقچی، وەزیر دەرەوە.