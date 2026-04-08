دویای چەن ساعەتیگ لە راگەیانن وسانن تەقە.. تەقینەوەیل نەزانیاییگ لە باشوور ئیران

دەزگایەیل راگەیانن ئیرانی، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەر دان لە کەفتن چەن تەقینەوەیگ لە باشوور ئیران، ئەوەیش دویای چەن سەعاتیگ لە راگەیانن وسانن تەقە لەناوەین واشنتۆن و تاران.

ئاژانس هەواڵەیل "میهر" وت: ئەو تەقینەوەیلە لە پاڵاوگەیگ لە باشوور وڵاتەگە بوینە و هوکارەگەییش نەزانریاس.

دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکی، شەو سێشەممە – چوارشەممە، رەزامەنی خوەی نیشان دا وە وسانن پەلاماردان ئیران و جیوەجیکردن پەلامارەیل ئەرا بانی تا ماوەی دوو هەفتە.

ترەمپ، لە بڵاوکریاییگ لەبان پلاتفۆرم "ترووس سۆشاڵ" وت: بڕیارەگەی لە بنەمای ئەو گفتوگۆ بویە کە وەگەرد شەهباز شەریف سەرۆک وەزیرەیل پاکستان و عاسم مونیر فەرماندەی سوپای پاکستان ئەنجامی داگە، کە داوای وسانن بەرزەوکردن گرژییە سەربازییەیلە کردن.

وئیسرائیل و ئەمریکا لە 28 شوبات گوزەشتە پەلاماریگ وەردەوام ئەرا بان ئیران جیوەجی کردن، کە بویە مدوو گیان لەدەسداین سەدان کەس، لەناویانیش عەلی خامنەئی ریبەر باڵا، و لە 2 ئازار ئیسە پانتایی جەنگەگە لە ئاست هەرێمی فراوانەو بوی تا لوبنان بگرێدەو دویای چگن حزبولڵا ئەرا ناوی.

ئیران وەڵام پەلامارە ئەمریکی-ئیسرائیلییەگە دادەو، کە بویە مدوو گورزەیل فراوانیگ لە وڵاتەیل ناوچەگە، کە هەریەک لە عراق و ئیسرائیل و ئوردن و کووەیت و بەحرەین و قەتەر و ئیمارات و سعودیە لەخوەی گرد.