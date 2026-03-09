‏دویای مووشەکەگەی ئیران.. ئەنقەرە پەیمان وەرگردن رێکار دژ وە "هەڕەشەیل" دەێد

شەفەق نيوز- ئەنقەرە

وەزارەت وەرگیری تورکیا، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان گشت گامیگ دانەێد دژ وە هەڕەشەیل بان وڵاتەگەی، لە ئەنجام وەخوارکەفتن مووشەکیگ ئیرانی.

‏وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ دووپاتکرد، مووشەکیگ ئیرانی لە هەرێم غازی عەنتاب باشوور خوەرهەڵات وڵاتەگەی وەخوارکەفتیە.

‏وتیش: وەرگیرەیل ناتۆ مووشەکیگ بالیستی شکاننە کە لە ئیران وەرەو خوەرهەڵات دەریای ناوراس وەشیاس.

‏لە وەخت گوزەشتە نیمەڕوو ئمڕوو سەرۆک تورکیا دووپاتکرد، هووشداری دەینە گشت لایەنەیل سەر وە ئیران، تا دویر بکەفن لە هەر گامیگ کە هەڕەشە بکەێد لە بان ئاسایش ناوچەگە و هاووڵاتییەیل مەدەنی".

