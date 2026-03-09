دویای مووشەکەگەی ئیران.. ئەنقەرە پەیمان وەرگردن رێکار دژ وە "هەڕەشەیل" دەێد
شەفەق نيوز- ئەنقەرە
وەزارەت وەرگیری تورکیا، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان گشت گامیگ دانەێد دژ وە هەڕەشەیل بان وڵاتەگەی، لە ئەنجام وەخوارکەفتن مووشەکیگ ئیرانی.
وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ دووپاتکرد، مووشەکیگ ئیرانی لە هەرێم غازی عەنتاب باشوور خوەرهەڵات وڵاتەگەی وەخوارکەفتیە.
وتیش: وەرگیرەیل ناتۆ مووشەکیگ بالیستی شکاننە کە لە ئیران وەرەو خوەرهەڵات دەریای ناوراس وەشیاس.
لە وەخت گوزەشتە نیمەڕوو ئمڕوو سەرۆک تورکیا دووپاتکرد، هووشداری دەینە گشت لایەنەیل سەر وە ئیران، تا دویر بکەفن لە هەر گامیگ کە هەڕەشە بکەێد لە بان ئاسایش ناوچەگە و هاووڵاتییەیل مەدەنی".