دویای پەیمان بزشکیان وە دەوڵەتەیل هاوسا.. ئیران پەلامار قەتەر و بەحرەین دەێد
شەفەق نیوز - تەهران
ئاژانس "تەسنیم" ئیرانی، ئمڕوو شەممە، راگەیان سوپای پاسداران پەلامارەیل موشەکی وەرەو هەردوگ دەوڵەت بەحرەین و قەتەر ئەنجام داگە، یەیش دویای داوای وەخشین مەسعوود بزشکیان سەرۆک کۆمار ئیران لە پەلامارەیل وەرین.
ئاژانس تەسنیم وت: "کەتیبەی موشەکی سەر وە سوپای پاسداران، ئمڕوو، شەپوول نوویگ لە پەلامارەیل موشەکی و درۆن وەرەو بەحرەین و قەتەر کلکردیە".
لە لای خوەییشەو، وەزارەت وەرگری قەتەر دووپاتکرد کە هێزە چەکدارەیل وەرەوڕووی پەلاماریگ موشەکی بوینە کە دەوڵەت قەتەر کردیەسە نیشانە".
مەسعوود بزشکیان سەرۆک کۆمار ئیران، لە وەخت گوزەشتە ئمڕوو شەممە، داوای وەخشینکردن وڵاتەگەی ئەرا دەوڵەتەیل هاوسا راگایان لەبان هەر زەرەدیگ نا مەبەست لە وەخت جەنگ ئیسرائیل و ئەمریکا، و داوای لەلیان کردوێد وەرەوڕووی ئەو گروپەیلە بوونەو کە تەقەلا دەن ئەرا نیشانەگردن ئاسایش ئیران لە ری خاکەیلیان.