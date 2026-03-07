‏دویای پەیمان بزشکیان وە دەوڵەتەیل هاوسا.. ئیران پەلامار قەتەر و بەحرەین دەێد

شەفەق نیوز - تەهران

‏ئاژانس "تەسنیم" ئیرانی، ئمڕوو شەممە، راگەیان سوپای پاسداران پەلامارەیل موشەکی وەرەو هەردوگ دەوڵەت بەحرەین و قەتەر ئەنجام داگە، یەیش دویای داوای وەخشین مەسعوود بزشکیان سەرۆک کۆمار ئیران لە پەلامارەیل وەرین.

‏ئاژانس تەسنیم وت: "کەتیبەی موشەکی سەر وە سوپای پاسداران، ئمڕوو، شەپوول نوویگ لە پەلامارەیل موشەکی و درۆن وەرەو بەحرەین و قەتەر کلکردیە".

‏لە لای خوەییشەو، وەزارەت وەرگری قەتەر دووپاتکرد کە هێزە چەکدارەیل وەرەوڕووی پەلاماریگ موشەکی بوینە کە دەوڵەت قەتەر کردیەسە نیشانە".

‏مەسعوود بزشکیان سەرۆک کۆمار ئیران، لە وەخت گوزەشتە ئمڕوو شەممە، داوای وەخشینکردن وڵاتەگەی ئەرا دەوڵەتەیل هاوسا راگایان لەبان هەر زەرەدیگ نا مەبەست لە وەخت جەنگ ئیسرائیل و ئەمریکا، و داوای لەلیان کردوێد وەرەوڕووی ئەو گروپەیلە بوونەو کە تەقەلا دەن ئەرا نیشانەگردن ئاسایش ئیران لە ری خاکەیلیان.

