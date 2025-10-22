دویای پەلامارەیل درۆن.. دویاخستنیگ ئەرا وازکردن فرۆکەخانەی خەڕتووم

شەفەق نيوز- خەڕتووم

کۆمپانیایل فرۆکەوانی لە خەڕتووم، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردان لە دویاخستنیگ ئەرا دووارە وازکردن فڕوکەخانەی ناودەوڵەتی خەڕتووم، ئەوەیش لەوەر پەلامارەیل درۆنەیل وەبان فڕوکەخانەگە و دەورگردی.

سەرچەوەیگ لە یەکیگ لە کۆمپانیایەیل فڕوکەوانی ئەرا رۆیتەرز وت: دووارە وازکردن فڕوکەخانەی سەردەمی لە خەڕتووم دویاخریا، دویای بەساننی ئەرا ماوەی دوو ساڵ و نیم، لە ئەنجام پەلامارەیلیگ وە درۆن دویەکە سێشەممە، و شەوەکی ئمڕوو.

وتیش: ئەو فرۆکەخانە لە ناوڕاس پایتەخت سودان وەکڵرۆ سەرەتای جەنگ ناوەین سوپای سودان و هیزەیل پاڵپشتیکردن زویوەزوی کەفتنە وەر پەلامارەیل، کە زەرەدەیل گەورەیگ وەپی رەسانن، و بویە مدوو وسیان جویلەی کاروانەیل ئاسمانی.

دویای گلەوخواردنی کۆنتڕوڵی لەبان خەڕتووم لەی ساڵە، خاسەوکردن فرۆکەخانەگە و دووارە وەکارخاستنی لە کارە سەرەتاییەیل حکومەت بوی کە سوپا وەڕییەو بەێد، ئەرا نیشاندان گلەوخواردن ژیان ئەرا سروشت خوەی.

ریخریاگ کووچبەری ناودڵەتی ئویشێد: زیاتر لە یەک ملیۆن کەس ئەرا پایتەخت گلەو خواردن، دویای ئەوە کە لەوەر کۆنتڕۆڵکردنی وەلایەن هیزەیل پاڵپشتیکردن زویوەزوی مەلیۆنا کەس هیشتنەی جیەو.