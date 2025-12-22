دویای پەلامارەگەی سیدنی.. زیاتر لە 300 هەزار هاوڵاتی ئوسترالیا واژوو لەبان داواکاریی لاوردن سەرۆکوەزیرەیل کەن

شەفەق نیوز - سیدنی

ئاژانس خەوەری نۆڤۆستی ئمڕوو دووشەممە خەوەردا کە زیاتر لە 300 هەزار کەس داواکارییگ ئۆنلاین واژوو کردنە کە داوای دەتلەکارکیشان ئەنتۆنی ئەلبانیزی سەرۆک وەزیرەیل ئوسترالیا کردنە، ئەوەیش دویای پەلامارە تیرۆریستیەگەی ئی دویاییە لە سیدنی.

ئی داواکارییە لە دویای پەلامارە تیرۆریستییەگەی کەنار بۆندی لە سیدنی تیەێد کە ١٦ کەس لەناوی کوشیان.

ئاژانسەگە وتیش: کەمپینەگە کە لە ماڵپەڕ Change.org وەڕیەو چوود، داوای وەشوینکەفتن گشتگیر وە سیاسەت کووچبەری وڵاتەگە کەێد، دەسنشان ئەرا بەرزەوبوین ناڕەزایی گشتی کەێد لەوە کە وە کووچبەری وەبڕەو باسی کریەێد، کە پرسیارەیل دەرخەن کە وەشیوە فراوانیگ لەلایەن ئوسترالیەیل دژایەتی کریەێد.

وتیش: ئەلبانیز لە وەخت سەردانەگەی لە ٢١ کانوون دویەم ئەرا مەراسیم یادکردن قوربانیەیل پەلامارەگە کەفتە وەر تویڕەیی گشتی، لەورا لەلایەن جەماوەریگ فرە قسەی ناشرین و بەد وەپی کریا، یەیش ناچار کارمەنەیل ئەمنی کرد وە یاوەرییەو وەگەرد هاوسەرەگەی ئەرا شوینیگ بیوەی بوەن.

وەگورەی خەوەر میدیایەیل، ناڕەزاییەیل دروشم نیشتمانی بەرزەو کردن و بەشیگیش دەسەواژەی تون جویر "تو لاوازێ!" "دەسەیلد وە خوین پلگیانە!" وەپی وتنە.

وەگورەی داواکارییەگە، پەلامارە رخدارەگەی کەنار بۆندی کە لە ناو ئاهەنگیج ئایینی یەهوودی گیان کەسەیلیگ بیتاوان سەنیە، جویر بانگەوازیگ وەئاگاهاوردن نیشتمانی کار کەێد، داوای پرسیارکردن لە سەرکردایەتی و کردەوەی زویوەزوی کەێد ئەرا بەرزکردن ئاسایش ناو وڵات.

داواکارەیل دووپاتیش کردن لە گرنگی "سیاسەتیگ ئاشکرا و کاریگەر ئەرا کووچبەری و سیستەمیگ سکرینکردن تون ئەرا هاتن گەشتیارەیل کردگە ئەرا دڵنیابوین لە ئاسایش و ئارامی ئوسترالیا".

نۆڤۆستی وتیش: پولیس نیو ساوس وێڵز ئاشکرا کردگە ئەنجامدەرەیل پەلامارەگە بریتین لە ساجید ئەکرەم تەمەن ٥٠ ساڵ و کوڕەگەی وەناو نەوید ئەکرەم تەمەن ٢٤ ساڵ کە تەقە لە مەردم ناو ئاهەنگ رووشنکردن موومدان هانۆکا کردنە.

پەلامارەگە بویە مدوو کوشیان ١٦ کەس، لەناویان ئەنجامدەری ساجید و نزیکەی ٤٠ کەسی ترەک زەخمدار بوین.