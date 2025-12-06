دویای سەردانکردن بەغداد.. کلکریای ترەمپ: عراق کەفتیەسە ژاوەژاو و ئیران جویر دویاترین سەنگەر لەبانی جەنگ کەێد

شەفق نيوز- بەغداد/ واشینتۆن

تۆماس باراک کلکریای ئەمریکا ئەرا سوریا، وە زبری رەخنە لە ئامار دەسوەردان ئەمریکی لە عراق و ناوچەگە گرد، کە وت؛ وڵاتەگەی نزیک سێ تریلیۆن دۆلار خەرج کرد و بیس ساڵ لە میژوو کارەساتبار گوزەران کرد وەرجە دەرچگنی لە عراق وەبی دەسکەفتەیلیگ راسگانی.

باراک کە لەی دویاییە سەردان عراق کرد، لە دیداریگ وەگەرد تووڕ "The National" وت: ئەزموون عراقی نموونەیگ بویە لەو سیاسەتەیلڵ کە نەبایەس دووارەو بکریەن، وتیش: ئەو دەسوەردانە رەسیە فەوتیان سەدان هەزار گیان و وڵاتەگە لەناو ئاژاوە مەن، لە بۆشاییگ کە ئیران وە باڵەیل چەکداری پڕەو کرد کە دڵسووز ئەون.

دیاری کرد کە ئەمریکا کاڵ وەرەو شیوەی فیدڕاڵی دا لە عراق، وە حکومەتیگ فیدراڵی لە بەغدا وەگەرد قەوارەی کورد خاوان توانای فراوانیگ لە حکومڕانیکردن خوەی لە هەرێم دەوڵەمەن وە نەفت، هوشداری دا کە ئی کارە بابە مدوو بەشەوبوینیگ هەکاتی یوگوسلاڤیای وەرین.

وتیش: نموونەی فیدڕاڵی پارچەیی نیەڕەسێدە سەرکەفتن، و نەڕەسین وە هەماهەنگی لەبان یەک شیوەی حوکومڕانی دەر لەڕوی بەشەوبوین فراوانتر و رویوەڕویبوین ناوەین پیکاتەیل واز کرد، وەرجەیەگ تەهران ئەو بۆشایی سیاسی و ئەمنیە وەکار بارێد تا دەسەڵات خوەی لەناو دامودەزگایەیل دەوڵەت قایمەو بکەێد.

وتیش: میلیشیایەیل لایەنگر ئیران ئیرنگە دەسەڵات فراوانیگ لەناو پەرلەمان عراق دیرن، و محمد شیاع سودانی کەسیگ خاسە، وەلێ هازیگ دیرێد لەوەر شیوەی ئەنجومەن نویەنەرەیل و دەسەڵاتداری لایەنەیلیگ لە حەشد شەعبی لە دروسکردن هاوپەیمانەیل.

کیشانەوەی سەربازی و زوورکردن لەبان دژە تیرۆر

باراک دووپاتیش کرد کە سەرکردایەتی ئیسەی ئەمریکا هەڵوێست خوەی یەکلاوە کرد وە کلنەکردن هیزەیل هشکایی نوویگ ئەرا ناوچەگە، و نەکەفتنی وەناو پابەندەیلیگ وە دەیان ملیار، و تەنیا مەنین دیبلۆماسی و ئەمنی لەناو باڵیۆزخانەیگ گەپ لە بەغداد و کونسوڵخانەی کەورەیگ لە هەولێر.

وتیش: واشینتۆن ئاشکرا کەێد کە بویینی لە ناوچەگە ئەرا یەی تەنیا ئەرکە کە دژە تیرۆرە، و سەروک ئەمریکا پەیمان دا وە ملهڕینەکردن وە ژیان سەربازەیل ئەمریکی لە هاوکیشەیگ کە لە ماوەی سەد ساڵ بیخودیی چەسپان.

لە هەڵسەنگاندن رەوشەیل ئیسە، باران وت: عراق کەفتیەسە ناو ژاوەژاو، و جەنگ ئیران وەبان عراق سەختە، و تەهران جویر دویاترین شوین دەسەڵاتداری سەرەکی نووڕیدە بەغداد دویای ئەو فشارەیلە لەبانی لە باوەت حزبولڵا و حەماس و حووسیەیل.

هەمیش باس باوەت ئیران کرد، کە دووپات کرد کە ئیدارەی ئەمریکی وازە لەبان گفتوگۆکردن راسگانی وەرد تەهران لەبان بەرنامەی ئەتۆمی و سپۆنسەرکردن گرووپەیل چەکداری، وەلێ دووپاتیش کرد کە واشینتۆن گفتوگۆکردنیگ شیوەیی نیەخوازێد کە ماوەی جەنگەیل جینشینی درویژەو بکەێد.

لە کۆتایی قسەیلی، دویای باسکردن لە باوەت لوبنان و سوریا، باراک رەخنە لە تەقەلایەیل ئاڵشتکردن رژیمەیل لە ناوڕاس سەدەی گوزەشتە لە جیهان گرد، وتیش: دەیان شووڕش و ئاڵشتکاری ئەمریکا لەناویان بەشداری کرد گشتی شکست هاورد.

وتیش: ئیدارەی سەرۆک ترەمپ باوەڕ وە سیاسەت ئاڵشتکردن رژیمەیل نەیرێد، وەلێ گاڵ دەێد وەرەو چارەسەریەیل هەرێمی کە خود دەوڵەتەیل ناوچەگە نەنەی، دیاری کرد کە حەمک ناوەین ئیسرائیل و حزبولڵا پایان چیرووکەگە نییە، وەلێ وەرزیگە لە چەن وەرزیگ کە تا ئیسە پایانیان نەنویسیاس.