دویای دیداری وەرد پوتین.. ترەمپ پەیوەندیەبل درویژیگ وەرد زيلينسكی و سەرکردەیل "نیتۆ" ئەنجام دەێد

شەفەق نيوز- واشینتۆن

ماڵ چەرمگ، ئمڕوو شەممە، ئاشکرا کرد کە دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا پەیوەندیەیل تەلەفۆنی درویژیگ وەرد

فولوديمێر زيلينسكی سەروک ئۆکرانیا ئەنجام دا، دویای دیداری وەرد فلاديمێر پوتين سەرۆک رووسیا.

ماڵ چەرمگ وتیش: ترەمپ دویای ئەوە وەگەرد سەرکردەیل هاوپەیمان باکوور ئەتڵەسی ئەنجام دا، دویای لوتکەی دویەکە جمعە وەگەرد پوتین، وەگورەی بڵاوکردن ئاژانس رۆیتەرز.

لەلای خوەییش، خانمە قسەکەر ماڵ چەرمگ وت: ترەمپ پەیوەندی درویژیگ وەرد زيلينسكی کرد، لەناو فرۆکەی سەرۆکایەتیەو مەوقەی گلەوخواردنی ئەرا واشینتۆن.

قسەکەر کۆمسیۆن ئەوروپی وت: ترەمپ ئاگادار سەرکردەیل ئەوروپا کرد لە دەرئەنجامەیل لوتکەی وەرد پوتین.

لە وەختیگ سایت "ئەكسيوس" وت: ترەمپ زیاتر لە یەک ساعەت و نیم وەگەرد زيلنسكی و سەرکردەیل ئەوروپا کرد تا لە دەرئەنجامەیل گردەوبوینی وەرد پوتین ئاگاداریان بکەێد.

وتیش: پەیوەندیەگەی ناوەین ترەمپ و زيلنسكی و فەرماندەیل نێتۆ ئاسان نەویە، دیاری کرد کە زيلنسكی پلان دیداریگ وەرد سەرۆک ترەمپ ئەرا رووژ دووشەممە لە واشینتۆن دیرێد.

رۆیتەرز لە زوان زيلنسكی وت: بایەسە ئەوروپا بەشیگ لە دانوسەنینەیل لە گشت قۆناغەیل بوود.

هەرلیوا، ئاژانس خەوەری ئەڵمانیا "د.ب.ئ" وت: ترەمپ خوازێد ئاگادار سەرۆک ئۆکرانیا و ئەو سەرکردەیل ئەوروپا بکەێد لە دەرئەنجامەیل لویتکەی وەرد سەرۆک رووسیا.

دویەشەو جمعە، لە ویلایەت ئەلاسکای ئەمریکا، کۆتاێێ وەو لویتکە هات کە ترەمپ و سەرۆک رووسیا گردەو کرد، وە ئامانج رەسین ئەرا رێککەفتنیگ کۆتایی وە جەنگ ناوەین رووسیا و ئۆکرانیا بارێد کە لە ساڵ 2022 دەسوەپی کرد.