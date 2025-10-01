دویای دوو رووژ لە کارەساتیگ لە ئیندۆنیزیا.. زیاتر 90 خوەنەوار هیمان هانە ژیر رمیاگەیل مەکتەویگ

شەفەق نيوز- جاكرتا

هیمان 91 خوەنەوار لەلای کەمەو لە ژیر رمیاگەیل گیر هاتنە، دویای نزیکەی دوو رووژ لە رمیان مەکتەویگ ئیسلامی لە ئیندۆنیزیا، دویای دووارەنووڕین دەفتەریل ئامادەبوون و راپۆرت خیزانەیل ئەو بیسەروشوینەیلە.

زیاتر لە 300 ئەندام رزگارکردن، شەوەکی ئمڕوو وە شیوەی گەورەیگ کار کەن وە مینەی کەسەیلیگ زنی، دویای رمیان ئەو مەکتەوە وەبان سەدان کەس، فرەیان کوڕ ناخاڵە بوینە، کە لە رووژ دووشەممەی گوزەشتە لە هۆل مەکتەو خەزینی ئیسلامی لە ویلایەت جاوەی خوەرھەڵات نماز دویای نیمەڕو خوەنستیان، کە ئەو شوینە وەشیوەیگ بیمووڵەت گەورەو کریاس.

دەسەڵاتەیل دووپات کردن کە سێ خوەنەوار لەلای کەمەو گیانیان لەدەسدانە، و 100 کەسیش زەخمدارن.

ئیوارەی دویەکە سێشەممە، ئاژانس کارەساتەیل نیشتمانی شمارەی ئەو کەسەیلە نووەو کرد کە وت رەسینەسە 91 لەژیر رمیایەگە گیر هاتنە، کە وەرجەیە شمارەگە تەنیا 38 کەس بوی.