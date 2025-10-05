دویای داوەزیانی.. ئیران چوار سفر لە دراوەگەی لاوەێد

شەفەق نيوز- تەهران

ئەنجومەن شورای ئیسلامی لە ئیران، ئمڕوو یەکشەممە، دەنگ لەبان لاوردن 4 سفر لە دراوەگەی دا، لە پڕۆژەی راسەوکردن یاسای کاش و بانک.

یاساگە هەر 10,000 رياڵ ئیسەی ئیرانی کوردە بەم ریال نوو، وەگەرد هیشتن ناو "ریاڵ" جویر دراو فەرمی وڵاتەگە.

ئی گامە ئاسانکردن وە کارەیل دارایی کەێدە ئامانج، و کەمەوکردن کاریگەری ئەو پەنام فرە کە بە چەن ساڵیگە ئیران وەخوەی دوینێد.

جی باسە کە یاسای لاوردن سفرەیل هەمیش رەزامەنی ئەنجومەن مقیەتیکردن دەستوور خوازێد وەرجە رەسینی ئەرا ئاست جیوەجیکردن.

ئی گامە دویای ساڵەیلیگ لە پەنام و داوەزیان نرخ ریاڵ لەنوای دراوەیل بیگانە تیەێد، لە ئەنجام سزایەیل ئابووری، کە نرخ دۆلار ئەمریکی رەسیە زیاتر لە 900 هەزار ریاڵ.