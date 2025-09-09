دویای ئاگردان بارەگای.. دەرکردن سەرۆک نیپال وە فرۆکەیگ سەربازی

شەفەق نيوز- كاتماندو

میدیایەیل نبپالی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردان کە سوپای نیپال سەرۆک راما تشاندرا باوديلا دەرکرد، دویای ئەوەگ ئاژاوەکارەیل چگنە ناو بارەگاگەی و نویسنگەی لە پایتەخت ئاگر دان.

سایت "خەبەرهب" لە پۆستیگ نویسان: لە وەڵامدان پەلامارەگە سوپای نیپال سەرۆک راما تشاندرا باوديلا، وە فرۆکەیگ هیلیکۆپتەر ئەرا شيفابوري دەرکرد، کە لەورا سەربازگەی راهێنان هەس، ئەرا دڵنیایی لە بیوەیی، وتیش: ئاژاوەکارەیل نویسنگەی سەرۆک سزانن.

وەرجەیە سایتەگە وت: ئاژاوەکارەیل لە نیپال دویای قەیەغەکردن چەن سایتیگ لە سۆشیال میدیا چگنە ناو شوین نیشتەجیبوین سەرۆک وڵات.

هەرلیوا، رووژنامەی "ئینديا تودەی"وت: سەرۆک وەزیرەیل نیپال أن شارما ئزولي، واز لە پۆستەگەی هاورد دویای زیایبوین شیواشیو وڵاتەگە، و بڵاوبوین سوپا دویای سزانن نویسنگەی مەرکەزی پارت کۆنگرەی نیپالی دەسەڵاتدار.

رووژنامەی "كاتماندو پۆست" وت: خوەینشاندەرەیل لە نیپال ئاگر نویسنگەی مەرکەزی پارت کۆنگرەی نیپالی دەسەڵاتدار دان، لە وەختیگ سوپای نیپال وت: وەزیرەیل لە شوین نیشتەجیبوینیان وە هیلیکۆپتەر دەرکردگە، لەوەر ئەو ناڕەزایەتیەیل فرە لە وڵاتەگە.