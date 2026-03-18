دوو کوشیان و ویرانی گەورەیگ لەناو ویستگەی قەتار دویای پەلامار مووشەکی ئیران لە ئیسرائیل

میدیایەیل راگەیانن عیبری، شەفەق ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە کوشیان دوو ئیسرائیلی لە ئەنجام پەلامار مووشەک ئیران لە ناوڕاس ئیسرائیل، کە ئی پەلامارە تەلئەبیب گەورە و قودس گردوو وەگەرد وەشیان بڕیگ مووشەک لە لوبنانەو.

وتنیش: ئەو دوو کەسە لە ناوچەی رامات غان نزیک تەلئەبیب کوشیانە ژن و پیاییگ لەناو تەمەن هەفتا ساڵە بوینە، و زەرەد لە چەن ناوچەیگ توومار کریا لە غوش دان، لەناویان رامات غان وبتاح تكفا وبەني براك وراسەلعەين.

میدیایەیل ئیسرائیلی نشان دان زەرەدەیل گەورەیگ لە ویستگەی قەتار سافيدور لە تەلئەبیب لە دویای پەلامارەگە کراس بویە وەگەرد زەردەیل بینا و ماشینەیل لە چەن شوینیگ، کە مووشەک پەراشەیی لە چەن مووشەکیگ وەکار هاواریاس، و بەرەی ناوخوەیی زیاتر لە یەک ئاگاداری دەرکرد لەوەر شەپوولەیل نوویگ لەو پەلامارەیلە.

ئەو پەلامارە لەلایەن ئیران وەگەرد پەلاماریگ مووشەکی فراوانیگ لە لوبنانەو هات وەبان باکوور ئیسرائیل، کە فیکەی هوشداری لە ناوچەیل جەلیل بانین و ناوچەیلیگ ترەک لە جەلیل وەردەوام بوی، لە وەختیگ سوپای ئیسرائیل نواگیریکردن و پەلاماردان سەکووەیل وەشانن و ژیرخانەیل حزبولڵا راگەیان.