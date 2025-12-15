دوو کوشیان و دوو بیسەروشوین لەبان کویەیل نیوزلاند

شەفق نيوز- ئۆراکی

دوو کەس کوشیان و دوو کەسیش بیسەروشوین بوین لە دوو رویداو جیاجیا لە چالاکی شاخەوانی لە نیوزلاند.

پولیس نیوزلاند، ئمڕوو دووشەممە، وت: لە رویداو یەکەم، تەرم دوو کەس لە لوتکەی "سابر" لە بەس باشوور خوار دوورگەی باشوور دراوردن.

وتیش: کەسیگ وە مردگی پەیا کریان، وەلێ رەسین ئەرا لایان سەخت بویە لەوەر بەدی کەشوهەوا.

دیاری کرد کە ئی رووژگە پۆلیس رەسیە شوینەگە ئیجا دوو کەس مردگ پەیا کرد.

لە خود وەختەگە، پۆلیس بیسەروشوینی دوو شاخەوانی لەبان بەرزایی کویەی ئۆراکی ماونت کوک راگەیان.

فیکی ووکەر خانمە فەرماندەی ناوچەی ئۆراکی وت: وای تون و واران لەو ناوچە وارێد.

وتیش: تیمەیل مینەکردن و رزگارکردن لە پولیس و مقیەتیکردن ژینگە وەیەکەو کار کەن و وەختیگ کەشوهەوا ری بەێد دەسکەن وە مینەکردن.