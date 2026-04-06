دووەم لە جۊر خوەی.. پەلاماریگ ئەمریکی ئیسرائیلی کۆمەڵگەیگ پترۆکیمیایی لە باشوور ئیران کەێدە ئامانج

ئەمریکا و ئیسرائیل، ئمڕوو دوشەممە، پەلامارەیل ئاسمانی جیوەجی کردن کە کۆمەڵگەیگ پترۆکیمیایی لە نزیک شیراز لە باشوور ئیران کردنەسە ئامانج.

دەسەڵاتەیل ناوخوەیی ئیرانی، وتن: پەلامارەگە ئەرا بان کۆمەڵگە پترۆکیمیاییەگە دووەم پەلامارە دویای ئەوەگ ئیسرائیل لە وەختیگ گوزەشتە راگەیان کە کۆمەڵگەیگ گەورە لە شار عەسلەویە پەلامار داگە.

ئاژانس خەوەری "فارس" لە زوان وەرپرسەیل ناوخوەیی وت: دویای پەلامارەگە ئەرا بان کۆمەڵگە پترۆکیمیاییەگە لە مێهرۆدەشت کۆنترۆڵ ئاگرەگە کریاس، و باس کەفتنزەرەردەیل کەمیگ کرد.

دەزگایەیل راگەیانن ئیرانی، لە وەرپرسیگ لە پارێزگای فارسەو وت: تاوەریگ کارەبا و پەیمانگایگ توێژینەوەیل لە شیراز لە باشوور ئیران کریانەسە ئامانج.

دەزگایەیل راگەیانن وتنیش: دەنگ زیاتر لە 50 تەقینەوە لە عەبادان لە باشوور خوەراوای ئیران لە ماوەی نیم سەعات گوزەشتە ژنەفتیاس.

دەزگایەیل راگەیانن ئیرانی، لە وەختیگ گوزەشتە لە ئمڕوو دوشەممە، خەوەر دان کە ئەو کۆمپانیایەیلە کە کارەبا و ئاو و ئۆکسجین دەنە کۆمەڵگەی عەسلەویەی پترۆکیمیایی تویش پەلاماریگ بوینەسەو، و وتنیش: کۆمەڵگەگە خوەی وە مدوو ئەوە هۊچ کاریگەرییگ لەلی نەکەفتیەسەو.

هەرلیوا، یسرائیل کاتس وەزیر وەرگری ئیسرائیلی راگەیان کە سوپای ئیسرائیلی گورز سەختیگ جیوەجی کردیە کە گەورەترین دامەزراوەی پترۆکیمیایی لە ئیران کردیەسە ئامانج، کە کەفێدە ئەسفەهان.

کاتس وتیش: ئەو دامەزراوەی ئامانجکریاگە کە کەفێدە عەسلەویە، ئامانجیگ ناوەندییە و وەرپرسە لە نزیکەی 50% لە بەرهەمهاوردن وڵاتەگە لە پترۆکیمیاوی.

سوپای پاسداران لە وەختیگ گوزەشتە لە ئمڕوو دوشەممە، بەیاننامەیگ دەرکرد و لەناوی دووپات کرد، کە سەنتەرە ستراتیژییەیل لە حەیفا، و کۆمپانیایەیل و کارگە کیمیاییەیل لە بیئر سەبع، و شوون هیزەیل سوپای ئیسرائیلی لە (بیاح تکڤا) وە گورزەیل مووشەکەیل بالیستی ئیرانی کردنەسە ئامانج.