دوو کەشتی نەفتهەڵگر لە گەروو هورمز گلەو خوەن وەگەرد شکست دانوسەنین ئەمریکی ئیرانی

دوو کەشتی نەفتهەڵگر گەپ لە رەدبوین گەروو هورمز لە دۊایین وەخت، ئمڕوو یەکشەممە، وەرەو دویا ئەوەیش وەگەرد شکست گفتوگۆیەیل لەناوەین ئەمریکا و ئیران، وەپای خەوەریگ لەلایەن "بلومبێرگ".

ئاژانسەگە وت: دوو کەشتی نەفتهەڵگر بی بار تەقەلای رەدبوین وەرەو کەنداو دان وەرجە ئەوەگ وە شیوەیگ ناکاوی رێڕەوەگەیان ئاڵشت بکەن و گلەو بخوەن، وە پشت بەسین وە داتایل چەودیاریکردن دەریاوانی.

وتیش: هەردوگ کەشتییەگە وسیان و دویای ئەوە پیچەو دان لەخود وەخت تەقەلای رەدبوینەگە، لە سای بەرزەوبوین گرژییەیل کە هوشداری دەنە ئەو ئاگربەسە تورتە لە ناوچەگە.

وەگورەی راپۆرتەیل هاوشیوە، ئی گامە وەگەرد وەسەرنەڕەسین دانەیە ئەمریکی ئیرانی هات، کە رخەیلیگ دروس کرد لە گلەوخواردن بەرزەوبوین گرژییەیل و رەنگدانەوەیلی لەبان جویلەی دەریاوانی و دابینکردنەیل نەفت جەهانی.