دوو زەویلەرزەگەی ڤەنزوێلا.. ئامار قوربانییەیل بەرزەو بوود ئەرا 2645 کوشیاگ و 12 هەزار زەخمدار

شەفەق نیوز - کاراکاس

دەسەڵاتەیل ڤەنزوێلی راگەیانن کە شمارەی قوربانییەیل لەوەر ئەو دوو زەویلەرزە ويرانکەرە کە دانە وڵاتەگە ئەرا 2645 کوشیاگ و زیاتر لە 12 هەزار زەخمدار بەرزەو بۊە.

دياری کردن کە هەزاران کەس هێمان بیسەروشوینن دۊای ئەو دوو زەویلەرزە کە هازیان لە حەفت پلە رەد کرد لە 24 حوزەیران / یۆنیۆی گوزەشتە، و بۊنە هوکار رمیان دەیان کۆمەڵگەی نیشتەجیبۊن، کە فرەیان لە ناوچەی لا گوایرای کەناراوی لە باکوور کاراکاس پایتەخت.

ئامار وەرین راگەیانریاگ ئاماژە وە مەرگ 2595 کەس کرد، وەگەرد وەردەوامبۊن تیمەیل رزگارکردن لە کارەیل سەخت مینەکردن وە شۊن قوربانییەیل و ببسەروشوینەیل.