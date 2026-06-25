دوو زەویلەرزەی تون فنزۆیلا لەرزنێد.. دەیان کوشیان و سەدان زەخمدار
شەفەق نیوز ـ کاراکاس
سەرۆک کار وەڕیکەر فەنزۆیلا دێڵسی ڕۆدریگێز، ئمڕوو پەنجشەممە، کوشیان وەلای کەم 32 کەس و زەخمداری زیاتر لە 700 کەس راگەیان وە زەیلەرزەیگ کە رووژ چوارشەممە وڵاتەگە لەرزان.
ڕۆدریگێز دووپاتکرد دەیان بینا لە ناوچەی لاغوایرا رمیاس، وە کارەساتیگ راسکانی وەسفیکرد، تیمەیل چەن وڵاتیگ لە ماوەی چەن ساعەت گوزەشتە پەیوەنی کردنە ئەرا بەشداریکردن لە کارەیل فریاکەفن.
لای وەسەو، دەسە جیلۆجی روپێوی ئەمریکا دووپاتکرد، وڵاتەگە زنجیرەیگ زەویلەرزە لەرزانیەسێ کە هازیان لەناوەین 7.5 و7.2 پلە لەبان پەیمانەی رێتەر بویە.
دەسەگە خەوەریش دابوی کە زەویلەرزەیگ وە هاز 7.1 پلە روداس ، وەرجە ئەوەگ زانیاریەیل نووەوبکرێ دووپاتکرد لە رویدان دوو زەویلەرزە لەبان یەک.