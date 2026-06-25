‏دوو زەویلەرزەی تون فنزۆیلا لەرزنێد.. دەیان کوشیان و سەدان زەخمدار

‏شەفەق نیوز ـ کاراکاس

‏سەرۆک کار وەڕیکەر فەنزۆیلا دێڵسی ڕۆدریگێز، ئمڕوو پەنجشەممە، کوشیان وەلای کەم 32 کەس و زەخمداری زیاتر لە 700 کەس راگەیان وە زەیلەرزەیگ کە رووژ چوارشەممە وڵاتەگە لەرزان.

‏ ڕۆدریگێز دووپاتکرد دەیان بینا لە ناوچەی لاغوایرا رمیاس، وە کارەساتیگ راسکانی وەسفیکرد، تیمەیل چەن وڵاتیگ لە ماوەی چەن ساعەت گوزەشتە پەیوەنی کردنە ئەرا بەشداریکردن لە کارەیل فریاکەفن.

‏لای وەسەو، دەسە جیلۆجی روپێوی ئەمریکا دووپاتکرد، وڵاتەگە زنجیرەیگ زەویلەرزە لەرزانیەسێ کە هازیان لەناوەین 7.5 و7.2 پلە لەبان پەیمانەی رێتەر بویە.

‏دەسەگە خەوەریش دابوی کە زەویلەرزەیگ وە هاز 7.1 پلە روداس ، وەرجە ئەوەگ زانیاریەیل نووەوبکرێ دووپاتکرد لە رویدان دوو زەویلەرزە لەبان یەک.

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