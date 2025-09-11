دوو زەویلەرزە دەێد لە ئەنقەرە و ناڕاس
شەفەق نیوز ـ ئەنقەرە
ئەنقەرە پایتەخت تورکیا، شەوەکی ئمڕوو پەنجشەممە، زەویلەرزە وە هاز 4.1 پلە لەبان پەیمانەی رێختەر وەخوەی دی.
ناوەن کارەسات و فریاکەفتن تورکیا (ئافاد)، زەویلەرزەیگ لە ساعەت 08:24 وەپای وەخت ناوخوەی لەناوچەی قلجیگ لە قویلی 11 کیلومەتر لەژیر زەوی رویدا و دانشتگەیل ولایەتەیل: ئیسکی شەهیر و تشانقری و وەکیرشەهیر و وەکیریکالی هەس وەپی کردنە.
هەمیش ناوەن ئەورو ناوڕاس توومار زەویلەزەیل، زەویلەرزەی ترەک لە دەریای چەرمگ وە هاز 4.6 پلە توومارکردیە، لە قویلی 10 کیلومەتر لە ژیر دەریا.
ناوەندەگە ئاشکراکرد، لەرزاگە لە دویری 211 کیلومەتر لە خوەرهەڵات پایتەخت مالتیە فالیتا رویدایە، و لە 213 کیلومەتر ئەرا خوەرهەڵاتی خوەرهەڵات شار قورمی.