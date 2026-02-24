دوو زەویلەرزە دەێد لە ئەندۆنیزیا و تایوان
شەفەق نیوز - جاکارتا/ تایبێ
دوو زەویلەرزە، ئمڕوو سێشەممە، دا لە ئەندۆنیزیا و تایوان وە هازەیل 5.7 و5.6 پلە لەدویای یەک، وەبی ئەوەگ راپۆرت دەسوەجی لەبان زەرد و زەخمداریەیل بوود.
ناوەن ئەڵمانی ئەرا لێکۆڵینەوەی زانست زەویلەرزەناسی وت: هاز لەرزەگە رەسیەسە 5.7 پلە دایەس لە بابوا خوەرئاوا لە ئەندۆنیزیا، و لەرزەگە لە قویلی 10 کم بویە.
دەسەگە راگەیان، هەمیش لە تایوان زەویلەرزەیگ وە هاز 5.6 پلە لەبان پەیمانەی رێختەر نیمەڕوو ئمڕوو دایەس لە کناراوەیل باکوور خوەرهەڵات وڵاتەگە.
ئاژانس خەوەری ناوەندیی تایوان (CNA) لە زوان دەسەگە بڵاوکرد، لەرزەگە لە ساعەت 12:37 نیمەڕو وە وەخت وڵاتەگە رویدایە قویلیەگەی لە ناو دەریا و لە دویری نزیکەی 16.9 کیلۆمەتر لە باشوور خوەرهەڵات باڵەخانەی شارەوانی "ئیلان" و لە قویلایی 66.8 کیلۆمەتر بویە.
دیاریکرد کە تونترین پلەی هەسوەپیکردن لەرزەگە لە ناوچەی "ئیلان" بویە، کە رەسیەس 4 پلە وەپای پەیمانەی تایبەت تایوان ئەرا تونی زەویلەرزەیل، کە لە 7 ئاست پێکتێد.