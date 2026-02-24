‏دوو زەویلەرزە دەێد لە ئەندۆنیزیا و تایوان

‏شەفەق نیوز - جاکارتا/ تایبێ

‏دوو زەویلەرزە، ئمڕوو سێشەممە، دا لە ئەندۆنیزیا و تایوان وە هازەیل 5.7 و5.6 پلە لەدویای یەک، وەبی ئەوەگ راپۆرت دەسوەجی لەبان زەرد و زەخمداریەیل بوود.

‏ ناوەن ئەڵمانی ئەرا لێکۆڵینەوەی زانست زەویلەرزەناسی وت: هاز لەرزەگە رەسیەسە 5.7 پلە دایەس لە بابوا خوەرئاوا لە ئەندۆنیزیا، و لەرزەگە لە قویلی 10 کم بویە.

‏دەسەگە راگەیان، هەمیش لە تایوان زەویلەرزەیگ وە هاز 5.6 پلە لەبان پەیمانەی رێختەر نیمەڕوو ئمڕوو دایەس لە کناراوەیل باکوور خوەرهەڵات وڵاتەگە.

‏ئاژانس خەوەری ناوەندیی تایوان (CNA) لە زوان دەسەگە بڵاوکرد، لەرزەگە لە ساعەت 12:37 نیمەڕو وە وەخت وڵاتەگە رویدایە قویلیەگەی لە ناو دەریا و لە دویری نزیکەی 16.9 کیلۆمەتر لە باشوور خوەرهەڵات باڵەخانەی شارەوانی "ئیلان" و لە قویلایی 66.8 کیلۆمەتر بویە.

‏دیاریکرد کە تونترین پلەی هەسوەپیکردن لەرزەگە لە ناوچەی "ئیلان" بویە، کە رەسیەس 4 پلە وەپای پەیمانەی تایبەت تایوان ئەرا تونی زەویلەرزەیل، کە لە 7 ئاست پێکتێد.

