دوو تەقینەوە لە دوو ولایەت ئەمریکا زەخمداری مرۆیی و دزەکردن کیمیایی لەلیکەفت
شەفەق نێوز ـ واشنتۆن
ويلايەتە یەکگرتگەیل، ئمڕوو پەنجشەممە، دوو تەقینەوە وەخوەی دی لە ئەنجام ەرد گیانی و ماددی هەبوی، یەکەمیان لە شار نیویۆرک رویدا بویە مدوو زەخمداری هەفت پیای ئاگر کپەوکەر مەوقەی تەقەلای کپەوکردن ئاگر، ئەوەکە بویە مدوو دزەکردن ئەمۆنیای شل وەناو کارخانەی سەر وە کۆمپانیای "CF Industries" بەرهەمهاوردن چیمەنتوو لە باکوور شار یازو ستی تا ئیسە هویچ قوربانیگ توومار نەکریاس.
سەرچەوەگە ئاشکرایکرد "پارچە ڤیدیۆیەیلیگ لەبان تووڕە کۆمەڵایەتیەیل بڵاوبویە مەوقەی تەقینەوەگە چەسپنن، لە جادەی ویجستەر ئەفینۆ" سەرچەوەیل دیاریکەن "ئاگرەگە بویەسە مدوو هیزگردن ئاگر لە گەناڵخەیل نزیک ماشین ئاگر گەپیگ بەرزەوبویە".
قائمقام ویلایەت میسیسیبی ئەمریکی، تیت ریفز، راگەیان ئەمۆنیای شل لەناو کارخانەیگ سەر وە CF Industries ئەرا دروسکردن چیمەنتوو لە باکوور شار یازوو ستی دزەکردیە لەئەنام بویەسە مدوو تەقینەوە باوجی تا ئیسە زەخمداری توومارنەکریاس.
ئاشکرایکرد "هویچ زانیاریگ لەبان کوشیان یا زەخمداری نییە "هەوەجەس دانشتگەیل کەرتەگە نزیک ری رینشو وجینیریت دەسوەجی چوڵی بکەن ئەرا پاراستن بیوەییان".